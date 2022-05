Quảng Ninh mở cửa tự do để khán giả vào sân Cẩm Phả

Ngày 1.5, thông tin từ Sở VH-TT Quảng Ninh cho biết, địa phương này sẽ không bán vé vào sân 7 môn thi đấu tại SEA Games 31. Đối với môn bóng đá nữ, BTC sẽ in 467 vé VIP còn lại sẽ mở cửa tự do và có kiểm soát người vào sân. Khi nào các khán đài kín chỗ BTC sẽ đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, trường hợp đội tuyển nữ vào bán kết, chung kết thì BTC sân Cẩm Phả sẽ tổ chức cho người hâm mộ vào sân theo hình thức khác. Theo đó, BTC sẽ phát 10.000 giấy mời cho TP.Cẩm Phả phụ trách phát, còn lại 6.000 vé dành cho đội khách.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở VH-TT Quảng Ninh, cho biết địa phương này đã nhờ Bộ Công an cho mượn cổng từ để kiểm soát người vào sân, tăng cường an ninh cho các trận đấu. Đến thời điểm này, địa phương đã sẵn sàng chào đón SEA Games 31.

Trước đó, vào ngày 28.4, VFF đã thị sát công tác chuẩn bị môn bóng đá nữ lần cuối tại Quảng Ninh. Tại cuộc giám sát, VFF rất hài lòng với các phương án mà BTC sân Cẩm Phả đưa ra. Các vấn đề như sân tập, nơi ăn nghỉ được địa phương tổ chức rất chu đáo.





Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, cho biết địa phương này đã bố trí các khu vực đỗ xe để người hâm mộ tới sân được thuận tiện. Người hâm mộ được gửi xe miễn phí tại các khu vực đỗ quanh sân Cẩm Phả.

Đáng chú ý, để bày tỏ lòng mến khách, tỉnh Quảng Ninh còn miễn vé tham quan vịnh Hạ Long, khu danh thắng Yên Tử, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh cho đoàn thể thao các nước, trọng tài, BTC về địa phương này thi đấu, phục vụ SEA Games 31 (hơn 1.700 người).