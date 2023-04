Quảng Ninh: Tàu cao tốc ra đảo Quan Lạn đồng loạt dừng hoạt động

Tàu cao tốc ra đảo Quan Lạn dừng hoạt động vì ngừng khai thác cảng Cái Rồng ?

Theo thông báo của các chủ tàu cao tốc tuyến Cái Rồng - đảo Quan Lạn (H.Vân Đồn), các chuyến tàu sẽ dừng hoạt động kể từ ngày 5.4. Các doanh nghiệp cũng đã gửi văn bản tới các cơ quan chức năng của H.Vân Đồn, Sở GTVT Quảng Ninh và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh về nội dung trên.



Du khách từ tàu cao tốc lên cảng Ao Tiên L.N.H.

Hàng loạt các chủ tàu chở khách ra đảo Quan Lạn ra báo dừng hoạt động đã khiến người dân, du khách và các doanh nghiệp lữ hành hoang mang bởi sắp tới cao điểm mùa du lịch hè, nếu các phương tiện dừng hoạt động sẽ làm thị trường bị xáo trộn.

Lý do chính của việc xin tạm dừng hoạt động nói trên, theo các chủ tàu là do nội dung văn bản số 15/TB - TTDVKTNN ngày 31.3.2023 của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp (đơn vị được UBND H.Vân Đồn giao vận hành, quản lý, khai thác cảng này - PV). Theo văn bản này, sẽ tạm ngừng khai thác cảng Cái Rồng từ ngày 5.4 cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại của cơ quan chức năng. Lý do là để rà soát vùng nước hoạt động và kiểm tra, thực hiện việc bảo trì kiểm định công trình theo đúng quy định.

Về việc này, đại diện UBND H.Vân Đồn cho biết, từ ngày 1.4, cảng Cái Rồng được chuyển giao từ Công ty TNHH vận tải Ka Long cho chính quyền địa phương quản lý. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp H.Vân Đồn là đại diện pháp lý cho chính quyền địa phương tiếp nhận cảng trên.

Các tàu dưới 100 khách đang hoạt động tại cảng Cái Rồng không muốn di dời sang cảng Ao Tiên L.N.H.

Điều đáng nói, ngay sau khi cảng Cái Rồng dừng hoạt động thì hàng loạt các tàu cao tốc tuyến Cái Rồng đi các đảo của H.Vân Đồn là Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng cũng xin dừng hoạt động.

Đây được cho là động thái phản ứng của các chủ tàu trước việc chính quyền địa phương đề nghị đội tàu này di dời về cảng Ao Tiên gần đó để hoạt động trong khi cảng Ao Tiên đang có nhiều bất cập trong việc tàu nhỏ vào cập bến khiến các chủ tàu chưa đồng thuận.

Ông Nguyễn Văn H., chủ tàu cao tốc hoạt động tuyến Cái Rồng - Quan Lạn cho biết, các tàu trên tuyến này đa phần là tàu pha sông biển, dưới 100 khách có chiều cao thấp. Khi cập cảng Ao Tiên, đặc biệt vào những ngày có mực nước thấp, tàu nhỏ khó cập mặt cầu cảng khiến du khách đi lại mất an toàn. Chưa kể phải khuân vác hàng hóa nặng dẫn tới nguy hiểm.

"Cảng Ao Tiên chưa khắc phục bất cập trên thì huyện đã thông báo tạm dừng cảng Cái Rồng khác nào ép chúng tôi phải di dời. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần đến nay chưa được giải quyết", ông H. nói.

Lắp thêm cầu nổi để khắc phục bất cập

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn cho biết, vùng vịnh Bái Tử Long trên địa bàn huyện thường có mức thủy triều xuống rất thấp so với nơi khác, độ chênh lên tới 4 m.

Chủ đầu tư cảng Ao Tiên sẽ lắp thêm cầu nổi để giúp tàu nhỏ đưa khách lên bờ an toàn L.N.H.

Theo ông Hùng, để khắc phục tình trạng trên, chủ đầu tư cảng Ao Tiên là Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền sẽ lắp đặt 4 cầu phao để du khách lên xuống tàu dễ dàng hơn. "Các cầu lên xuống thiết kế dạng bông tông nổi, nâng hạ theo con nước. Thiết bị này do nước ngoài sản xuất nên một thời gian nữa chủ đầu tư sẽ hoàn thành và dự kiến xong trước thời điểm 30.4 - 1.5", ông Hùng cho biết.

Cũng trong sáng nay (3.4), UBND H.Vân Đồn đã mời đại diện các chủ tàu cao tốc chở khách ra các đảo Quan Lạn, Minh Châu đến làm việc để giải quyết vướng mắc.

Được biết, từ 1.3, cảng Ao Tiên (H.Vân Đồn) chính thức đi vào hoạt động nhưng mới chỉ khai thác tuyến Vân Đồn - Cô Tô. Tại đây phần lớn là các tàu có công suất lớn trên 200 khách, không bị ảnh hưởng nhiều khi cập bờ. Trong khi đó các tàu nhỏ đi các đảo tại H.Vân Đồn chưa được mở tuyến.