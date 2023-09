Quảng Trị: Cán bộ tòa án, tài xế của lực lượng vũ trang 'dính' nồng độ cồn

Những ngày vừa qua, thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Quảng Trị, Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị triển khai tuần tra, kiểm soát phát hiện nhiều tài xế vi phạm. Trong đó, có một số trường hợp công tác trong lực lượng vũ trang và cán bộ cơ quan nhà nước.

Tổ công tác số 5 có các thành phần gồm Cục CSGT, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an)

Tổ công tác số 5 của Bộ Công an đo nồng độ cồn nữ tài xế tại Quảng Trị THANH LỘC

Tối 27.9, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trên tuyến QL9 đoạn qua TT.Cam Lộ (H.Cam Lộ), Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, Đội CSGT - trật tự Công an H.Cam Lộ dừng 1 ô tô biển đỏ KD-xxxx để kiểm tra. Kết quả, tài xế T.V.T. (quê ở Nghệ An) được xác định có nồng độ cồn 0,338 miligam/lít khí thở và bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ở mức cao. Được biết, tài xế này đang công tác tại một đơn vị quân đội.

Trước đó, vào ngày 26.9, tại TP.Đông Hà, Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp Đội CSGT - trật tự Công an TP.Đông Hà, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Kiểm tra ô tô BS 74A - 0xx.xx, tổ công tác phát hiện bà N.T.T.H. vi phạm nồng độ cồn mức 0,104 miligam/lít khí thở. Qua xác minh, bà H. là một cán bộ công tác tại TAND tỉnh Quảng Trị.

Thông tin từ Tổ công tác số 5 của Bộ Công an cho biết, trong ngày 26.9, trên tuyến QL1 và các tuyến đường ở TP. Đông Hà, tổ công tác đã kiểm soát 2.535 phương tiện (gồm 955 ô tô, 1.580 xe máy), phát hiện 38 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn (6 ô tô và 32 xe máy), 2 trường hợp điều khiển xe máy dương tính ma túy, 1 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm khác. Riêng tối 27.9, tại TT.Cam Lộ, tổ công tác thực hiện kiểm soát đối với 286 phương tiện và phát hiện 4 tài xế vi phạm nồng độ cồn.