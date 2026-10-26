Quảng Trị đặt mục tiêu giành 5 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Chiều 26.10, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 (tổ chức tại TP.HCM), động viên các HLV, VĐV nỗ lực thi đấu, quyết tâm đạt thành tích cao tại sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện tỉnh Quảng Trị, cho biết đoàn thể thao tỉnh Quảng Trị tham dự đại hội với 98 thành viên, tranh tài ở 12 môn, gồm 10 môn thuộc hệ thống đào tạo năng khiếu tập trung là bơi, điền kinh, rowing, canoeing, lặn, bi sắt, cầu lông, karate, cử tạ, vật và 2 môn xã hội hóa là võ thuật tổng hợp (MMA), quyền anh.

Tinh thần quyết tâm của đoàn thể thao Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lực lượng VĐV được lựa chọn dựa trên trình độ chuyên môn, kết quả huấn luyện và thành tích thi đấu trong nước, quốc tế năm 2025 và 2026. Trên cơ sở đánh giá lực lượng hiện có, đoàn đặt mục tiêu giành 29 huy chương, gồm 5 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ; phấn đấu xếp hạng từ 25 đến 28 trong tổng số 36 đoàn tham dự.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, tỉnh Quảng Bình (cũ) giành 5 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ, xếp thứ 34/65 đoàn; tỉnh Quảng Trị (cũ) giành 1 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, xếp thứ 55/65 đoàn.

Chính vì thế, theo ông Tuynh, đại hội lần này là dịp để thể thao Quảng Trị phát huy thế mạnh, kế thừa thành quả của 2 địa phương trước khi sáp nhập, hướng đến nâng cao vị thế trên bảng xếp hạng toàn quốc, nhất là các môn thế mạnh như bơi lội, canoeing...

Dịp này, nhiều nhà tài trợ có những động viên bước đầu cho đoàn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại lễ xuất quân, HLV Hoàng Quang Minh (HLV bộ môn bơi), VĐV Trương Thị Thảo Nguyên (môn đua thuyền rowing) cùng cam kết, toàn đoàn sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật và điều lệ thi đấu, phát huy tinh thần trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất.

Cả 2 HLV, VĐV nêu trên cũng khẳng định, các thành viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ môn, quan tâm chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho VĐV; đồng thời giữ gìn hình ảnh đoàn thể thao Quảng Trị kỷ luật, văn minh, thân thiện.

Ông Phan Văn Hóa, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh để hiện thực hóa mục tiêu, đoàn xác định mỗi HLV, VĐV cần phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và bản lĩnh thi đấu.

Dù còn khó khăn về lực lượng kế cận, điều kiện tập huấn, kinh phí cọ xát và trang thiết bị ở một số bộ môn, toàn đoàn quyết tâm chuyển hóa kết quả huấn luyện thành thành tích thực tế, góp phần khẳng định sự phát triển của thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Trị.