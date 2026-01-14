Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Trị: Điều động 78 sĩ quan quân đội về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/01/2026 14:47 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị công bố quyết định tổ chức lại Ban CHQS xã, phường, đặc khu và điều động, bổ nhiệm 78 sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy trưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng 14.1, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 liên quan đến việc tổ chức lại Ban CHQS xã, phường, đặc khu và công tác cán bộ.

Hội nghị có sự tham dự, chỉ đạo của thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, cùng lãnh đạo Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều động 78 sĩ quan quân đội về Ban chỉ huy quân sự Tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Các sĩ quan quân đội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, đặc khu tại Quảng Trị

ẢNH: THANH LỘC

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định về tổ chức lại, ban hành biểu tổ chức, biên chế Ban CHQS xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, 78 sĩ quan quân đội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Việc điều động, bổ nhiệm diễn ra trong thời gian gấp rút nhưng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. Các sĩ quan được bổ nhiệm đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong giai đoạn mới.

Việc tổ chức lại Ban CHQS xã, phường, đặc khu và tăng cường sĩ quan quân đội về giữ chức vụ chỉ huy trưởng nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, thiếu tướng Lê Hồng Nhân yêu cầu các cán bộ mới được bổ nhiệm nhanh chóng nắm chắc địa bàn, chủ động tham mưu hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; trước mắt tập trung tốt công tác tuyển quân năm 2026, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

