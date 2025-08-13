Quảng Trị: Dự kiến hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng cho cán bộ chưa có nhà công vụ

Sáng 13.8, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa 8 (nhiệm kỳ 2021-2026), thảo luận một số chính sách về việc hỗ trợ cán bộ, công chức chưa được bố trí nhà công vụ sau sáp nhập.

Đáng chú ý, tại kỳ họp, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, công tác tại trung tâm hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị được khai mạc vào sáng 13.8 ẢNH: T.L

Theo đó, mục tiêu của chính sách nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhanh chóng ổn định điều kiện làm việc, yên tâm công tác tại trụ sở trung tâm hành chính, chính trị mới.

Dự thảo đưa ra mức hỗ trợ đối với người chưa được bố trí nhà ở công vụ 3 triệu đồng/người/tháng; các trường hợp đã được bố trí nhà ở công vụ hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng; các cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trụ sở làm việc mới cách trụ sở cũ từ 50 km trở lên (với địa bàn đồng bằng) và 40 km trở lên (với địa bàn miền núi, biên giới) sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến, tổng kinh phí để thực hiện chính sách trên khoảng 120 tỉ đồng.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Trị có 1.690 người thuộc diện hỗ trợ (khối Nhà nước 1.315 người; khối Đảng 375 người). Số lượng cán bộ cấp xã có khoảng cách di chuyển đủ điều kiện hỗ trợ dự kiến khoảng 20 người. Hiện tỉnh có 69 phòng nhà công vụ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 100 - 125 người; còn lại khoảng 1.590 người chưa được bố trí nhà công vụ.