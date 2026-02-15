Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Hai du khách người Bỉ ngã xe, được chiến sĩ công an sơ cứu

Bá Cường
Bá Cường
15/02/2026 12:31 GMT+7

Nắm được thông tin có 2 du khách người Bỉ gặp tai nạn trên địa bàn, lực lượng Công an xã Phong Nha đã có mặt kịp thời để sơ cứu và hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Ngày 15.2, thông tin từ Công an xã Phong Nha (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ, sơ cứu cho du khách người Bỉ gặp tai nạn trên địa bàn.

Quảng Trị: Hai du khách người Bỉ ngã xe, được chiến sĩ công an sơ cứu- Ảnh 1.

Công an xã Phong Nha và Trạm y tế Phúc Trạch sơ cứu cho du khách gặp tai nạn trong đêm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 14.2, Công an xã Phong Nha nhận được tin báo có 2 du khách nước ngoài bị ngã xe khi đang di chuyển trên đường 20 - Quyết Thắng (đoạn qua xã Phong Nha, Quảng Trị), trong đó có người bị thương nặng.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường và xác định được người bị thương là anh Nikola Gerseau (29 tuổi) đi cùng với người đàn ông khác cùng quốc tịch Bỉ.

Quảng Trị: Hai du khách người Bỉ ngã xe, được chiến sĩ công an sơ cứu- Ảnh 2.

Du khách gặp nạn viết thư cám ơn và dịch ra tiếng Việt gửi cho Công an xã Phong Nha

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua thăm khám ban đầu, nhận thấy du khách gặp nạn bị thương ở chân, nghi gãy xương, không thể tự di chuyển nên Công an xã Phong Nha đã phối hợp với nhân viên Trạm Y tế Phúc Trạch sơ cứu, nẹp cố định tạm thời và hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để điều trị.

Về đến bệnh viện và điều trị, du khách gặp nạn đã viết thư cám ơn sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ và bảo quản các tài sản trong lúc nhập viện.

