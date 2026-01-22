Phú Quốc: Hỗ trợ 2 du khách người Anh nhận lại hơn 260 triệu đồng

Ngày 22.1, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, Đội phản ứng nhanh du lịch đã hoàn thành việc hỗ trợ 2 du khách người Anh bị "giam" hơn 260 triệu đồng do sai sót trong quá trình thanh toán.

Trước đó, một người quốc tịch Anh đang sinh sống ở Phú Quốc phản ánh 2 người bạn của mình khi lưu trú tại một resort tại tổ 3, khu phố Cây Sao Hàm Ninh, Phú Quốc đã gặp phải một sự cố tài chính nghiêm trọng.

Đội phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc hỗ trợ 2 du khách người Anh nhận lại gần 300 triệu đồng do nhân viên lễ tân của resort sai sót trong thanh toán ẢNH: UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC CUNG CẤP

Cụ thể, do sai sót trong quá trình thao tác thẻ, nhân viên lễ tân quẹt nhầm số tiền lên đến hơn 8.000 Euro (tương đương hơn 292 triệu đồng), trong khi thực tế tiền phòng khách phải trả chỉ gần 30 triệu đồng.

Khi phát hiện sai sót trong thanh toán, phía resort hứa sẽ hoàn trả sau 3 ngày. Thế nhưng đến hẹn, số tiền lớn của du khách vẫn "bặt vô âm tín". Trong tâm thế lo lắng nơi xứ người, ngày 17.1, các du khách đã tìm đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng thông qua kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến từ du khách của UBND đặc khu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đặc khu (đơn vị tham mưu xây dựng Đội Phản ứng nhanh du lịch) đã lập tức liên hệ với người phản ánh và cơ sở lưu trú để thu thập, xác minh các thông tin, cử cán bộ xuống hiện trường.

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho du khách, lực lượng chức năng đã trực tiếp làm việc với du khách và người đại diện, lễ tân của resort để làm rõ vụ việc. Qua đó, yêu cầu cơ sở làm tiếp văn bản cam kết thời gian hoàn trả cụ thể, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến lịch trình của khách.

Kết quả, ngày 19.1, dưới sự giám sát của đội phản ứng nhanh du lịch, toàn bộ số tiền gần 300 triệu đồng đã được hoàn trả cho cho du khách.

Nhận lại tiền, du khách người Anh cho biết rất ấn tượng với sự tận tâm của chính quyền và đội phản ứng nhanh du lịch tại Phú Quốc. "Không chỉ giỏi nghiệp vụ, ngoại ngữ, các cán bộ còn rất thấu hiểu và kết nối hỗ trợ chúng tôi như những người bạn. Sau sự cố này, tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng ở Phú Quốc luôn có một lực lượng sẵn sàng bảo vệ du khách trong mọi tình huống khẩn cấp", du khách nói.

Một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đánh giá cao sự chủ động của lực lượng Công an đặc khu. Dù Đội phản ứng nhanh chưa chính thức ra mắt, nhưng tinh thần "vì dân, vì du khách" đã được thực hiện xuyên suốt, góp phần bảo vệ thương hiệu du lịch đảo hgọc. UBND đặc khu Phú Quốc đang thực hiện các thủ tục để khen thưởng Đội phản ứng nhanh du lịch sau vụ việc nêu trên.