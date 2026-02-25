Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Học sinh lớp 4 giao nộp cá thể rái cá quý hiếm

Bá Cường
25/02/2026 17:04 GMT+7

Một học sinh lớp 4 tại Quảng Trị phát hiện cá thể rái cá bên bờ suối trong tình trạng sức khỏe yếu, đã đưa đi giao nộp cho lực lượng chức năng.

Ngày 25.2, thông tin từ Trạm Kiểm lâm Đakrông (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rái cá quý hiếm từ một học sinh trên địa bàn phát hiện được.

Quảng Trị: Học sinh lớp 4 giao nộp cá thể rái cá quý hiếm- Ảnh 1.

Xiếc phát hiện cá thể rái cá bên bờ suối

ẢNH: B.H

Trước đó, em Hồ Văn Xiếc (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tà Long) trong lúc dạo chơi đã phát hiện cá thể rái cá bên bờ suối trong tình trạng sức khỏe yếu.

Xiếc sau đó đã mang cá thể rái cá về và báo cáo với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tà Long để liên hệ lực lượng kiểm lâm tiến hành tiếp nhận và chăm sóc.

Quảng Trị: Học sinh lớp 4 giao nộp cá thể rái cá quý hiếm- Ảnh 2.

Em Hồ Văn Xiếc bàn giao cá thể rái cá cho lực lượng chức năng

ẢNH: B.H

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng xác định cá thể rái cá là loài quý hiếm thuộc nhóm IB - động vật quý hiếm được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Hiện Trạm Kiểm lâm Đakrông chuyển cá thể rái cá cho trung tâm cứu hộ gần nhất để chăm sóc, hồi phục sức khỏe trước khi thả về lại môi trường tự nhiên. Đồng thời cũng đã biểu dương về ý thức, việc làm tốt của em Hồ Văn Xiếc.

