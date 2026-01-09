Thả động vật quý hiếm về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Ngày 9.1, tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật phối hợp các cơ quan chức năng thả về tự nhiên 6 cá thể động vật quý hiếm, gồm 5 cá thể rùa núi vàng (nhóm IIB) và 1 cá thể tê tê Java (nhóm IB).

Số động vật rừng quý hiếm này do Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật tiếp nhận bàn giao từ các cơ quan chức năng, chủ yếu từ nguồn người dân tự nguyện giao nộp. Sau đó, các cá thể được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, bảo đảm đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường tự nhiên.

Động vật quý hiếm tê tê Java được tái thả về rừng ẢNH: TRẦN HIẾU

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã nhiều lần tổ chức tái thả hàng chục cá thể động vật rừng, như tê tê, rùa núi vàng, rắn hổ mang, khỉ… về các khu vực thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, làm giàu hệ động, thực vật của khu vực.

Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, cho biết việc thả động vật rừng về môi trường tự nhiên là hoạt động thiết thực trong công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Trong suốt quá trình trước, trong và sau khi tái thả động vật quý hiếm, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, thực hiện đúng quy định, bảo đảm các cá thể được thả có sinh cảnh phù hợp để sinh trưởng, qua đó góp phần phục hồi, duy trì và phát triển các quần thể loài trong hệ sinh thái của vườn quốc gia.