Đồng Nai: Công an tuần tra, phát hiện động vật quý hiếm đang bò trên quốc lộ 13

Ngày 7.1, Công an xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện 1 cá thể tê tê là động vật quý hiếm bò trên quốc lộ 13 nên đã đưa về chăm sóc và bàn giao đơn vị chức năng.

Trong khi tuần tra, lực lượng Công an xã Tân Khai phát hiện 1 cá thể tê tê bò trên quốc lộ 13 ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN KHAI

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên quốc lộ 13 (địa bàn đoạn qua thôn 5, xã Tân Khai), tổ công tác của Công an xã Tân Khai phát hiện 1 cá thể tê tê đang bò sát dải phân cách cứng giữa đường.

Nhận thấy đây là động vật rừng quý hiếm được pháp luật bảo vệ, tổ công tác đã kịp thời tiếp cận, đưa về trụ sở công an xã chăm sóc, bảo đảm an toàn và phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 10 tỉnh Đồng Nai bàn giao Trung tâm tuyên truyền, du lịch và cứu hộ, bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập phục vụ công tác cứu hộ, tiếp tục chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể tê tê đã được bàn giao về Vườn quốc gia Bù Gia Mập ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN KHAI

Cùng ngày, Công an phường Bình Long cho biết cũng đã phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 10 tỉnh Đồng Nai bàn giao 1 cá thể mèo rừng về Trung tâm tuyên truyền, du lịch và cứu hộ, bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập để chăm sóc.

Cá thể mèo rừng được người dân phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH LONG

Trước đó, cá thể mèo rừng này đã bò vào khu vực bếp của gia đình anh Đỗ Hoàng Lê Duy (28 tuổi, ở khu phố An Bình, phường Bình Long). Qua tìm hiểu thông tin trên mạng, anh Duy xác định đây là mèo rừng, động vật hoang dã quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam, nên đã trình báo Công an phường Bình Long, với mong muốn đưa cá thể động vật quý hiếm này về môi trường tự nhiên.