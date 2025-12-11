TP.Huế: Công nhân điện lực cứu hộ động vật quý hiếm trong đêm

Sáng 11.12, Kiểm lâm TP.Huế phối hợp các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục tiếp nhận động vật quý hiếm là một cá thể tê tê do 2 công nhân điện lực Huế đến giao nộp.

Trước đó, tối 10.12, trong quá trình kiểm tra đảm bảo an toàn lưới điện tại khu vực nam sông Hương, 2 công nhân của Công ty Điện lực Huế là anh Võ Duy Linh và anh Nguyễn Hoài Thanh phát hiện một cá thể tê tê chạy băng qua đường.

Hai công nhân điện lực Huế giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm ẢNH: HUYÊN

Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, 2 công nhân đã lập tức tiếp cận, cứu hộ an toàn rồi đưa cá thể động vật đến Hạt Kiểm lâm trung tâm TP.Huế để bàn giao theo đúng quy định.

Theo lực lượng kiểm lâm, cá thể tê tê tiếp nhận có trọng lượng khoảng 1,2 kg, sức khỏe tốt. Đây là tê tê Java, thuộc nhóm IB được quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 của Chính phủ (về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm) cần được bảo tồn và trả về tự nhiên phù hợp với sinh cảnh của chúng.

Hai công nhân điện lực kịp thời cứu hộ tê tê quý hiếm giao nộp cho lực lượng kiểm lâm để trả về tự nhiên ẢNH: HUYỀN

Theo Kiểm lâm TP.Huế, việc 2 công nhân ngành điện lực kịp thời cứu hộ an toàn và chủ động phối hợp bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng chức năng để thả về tự nhiên là một hành động đẹp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ thiên nhiên rất đáng trân trọng.

Từ trường hợp này, Kiểm lâm TP.Huế kêu gọi người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ động vật hoang dã nhằm góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của hệ sinh thái.