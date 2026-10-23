Quảng Trị: Khổ vì ruồi

R UỒI BU KÍN NHÀ, HÀNG QUÁN VẮNG KHÁCH

Nằm cách trang trại chăn nuôi gà của Công ty Tổng hợp Điện mặt trời khoảng 200 m, quán ăn của gia đình anh Nguyễn Đức Cường ở thôn Quảng Trường (xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) thường xuyên vắng khách do ruồi xuất hiện dày đặc, bay kín khu vực chế biến và bám vào thức ăn. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng việc kinh doanh mà còn khiến gia đình anh vô cùng lo ngại về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm. "Ruồi bay vào đầy nhà, ở đâu cũng thấy. Làm quán ăn mà ruồi dày đặc thế này thì ai dám đến? Tôi mua thuốc xịt mỗi chai gần 80.000 đồng mà cũng chẳng ăn thua. Đám này chết, đám khác lại bay vào, diệt không xuể. Chúng tôi ăn cơm cũng không dám soạn ra mâm, cứ bưng bát vừa ăn vừa đuổi ruồi", anh Cường chia sẻ.

Trang trại nuôi gà của Công ty Tổng hợp Điện mặt trời ở thôn Quảng Trường ẢNH: THANH LỘC

Không riêng gia đình anh Cường, khoảng 50 hộ sống dọc QL12A đoạn qua thôn Quảng Trường thường xuyên bị ruồi "tấn công". Ruồi bu kín thức ăn, bát đũa, xuất hiện khắp các phòng trong nhà..., khiến nhiều gia đình phải đóng cửa cả ngày. Nhà bà Đoàn Thị Thu (54 tuổi), cách trang trại chăn nuôi gà khoảng 50 m, cũng chịu cảnh ruồi bay vào, đậu kín từ phòng khách đến nhà bếp.

Nhiều người dân địa phương cho biết cứ sau những đợt mưa kéo dài, ruồi lại xuất hiện dày đặc hơn. Ngoài ra, mùi hôi từ khu vực chăn nuôi theo gió lan vào khu dân cư, ảnh hưởng sinh hoạt. Theo phản ánh, tình trạng ruồi và mùi hôi xuất hiện rõ từ khoảng hơn 2 năm trước khi nhà máy chuyển từ hoạt động điện mặt trời sang chăn nuôi.

Ngoài ruồi và mùi hôi, các hộ dân còn lo ngại nguồn nước sinh hoạt có thể bị ảnh hưởng, do nhiều gia đình đang sử dụng giếng đào. Trước tình trạng kéo dài, nhiều hộ dân đã cùng ký đơn gửi chính quyền địa phương, đề nghị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý.

Người dân địa phương khổ sở vì số lượng ruồi “khủng” ẢNH: THANH LỘC

Ruồi bu kín mâm cơm, buôn bán ế ẩm vì trang trại nuôi gà ở Quảng Trị

Y ÊU CẦU TRANG TRẠI XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Gianh, cho biết địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại trang trại sau khi nhận phản ánh của người dân. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tình trạng ruồi xuất hiện, ảnh hưởng sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Theo ông Hải, bước đầu chính quyền địa phương xác định phản ánh của người dân là có cơ sở, đồng thời yêu cầu chủ trang trại mua thuốc diệt ruồi, vệ sinh, khử trùng chuồng trại, xử lý chất thải đúng quy định và triển khai các biện pháp hạn chế ruồi phát sinh.

Ông Hải cho biết trước đây khi cơ sở còn chăn nuôi bò, địa phương từng nhận phản ánh về tình trạng ruồi ảnh hưởng khu dân cư. Sau khi chính quyền vào cuộc, doanh nghiệp chuyển sang chăn nuôi gà, nhưng tình trạng ruồi vẫn tiếp diễn. "Đơn vị chăn nuôi gà đã cam kết thực hiện các phương án xử lý môi trường, đảm bảo đời sống người dân và báo cáo kết quả thực hiện cho xã vào cuối tháng 10 này. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra thực tế để đánh giá và có hướng tiếp theo", ông Hải nói.