Quảng Trị: Khởi tố nữ bị can mang sổ đỏ giả đi cầm cố

Ngày 12.11, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với bà Hồ Thị Quý Xuân (40 tuổi, trú P.3, TP.Đông Hà) để điều tra các hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chồng của bà Xuân, người cùng đứng tên trong sổ đỏ giả, đang bị cơ quan công an điều tra mở rộng để xử lý.

Sổ đỏ giả mà bà Xuân đem cầm cố để vay tiền THANH LỘC

Trước đó, bà N. (trú TP.Đông Hà) có đơn trình báo về việc mình đã nhận cầm cố 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả. Cụ thể, bà N. cho bà Xuân vay 200 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Bà N. yêu cầu 2 vợ chồng bà Xuân cùng có mặt và ký tên vào giấy vay tiền, nhưng do chồng bà Xuân đi vắng nên bà N. gọi điện trao đổi và có ghi âm lại cuộc gọi với nội dung người chồng bà Xuân cũng đồng ý cùng vợ vay tiền.

Vợ chồng bà Xuân cầm cố sổ đỏ, có ghi do Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị cấp. Sổ đỏ đứng tên vợ chồng bà Xuân, diện tích 252 m2 tại khu phố 5 (P.3, TP.Đông Hà). Sau khi phát hiện đây là sổ đỏ giả, bà N. gọi điện cho vợ chồng bà Xuân nhưng không ai nghe máy nên làm đơn tố giác tội phạm.