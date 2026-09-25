Quảng Trị không chỉ nhắc nhớ về chiến tranh mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình

Ngày 25.9, tại phường Đồng Hới (Quảng Trị), Hội đồng Hòa bình và phát triển Việt Nam phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tổ chức tọa đàm quốc tế "Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình".

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, nhân Ngày Quốc tế hòa bình 21.9 và kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc tế hòa bình đầu tiên được tổ chức vào năm 1981.

Các đại biểu thả chim bồ câu nguyện cầu cho hòa bình ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tọa đàm đồng thời hưởng ứng sáng kiến của Việt Nam được UNESCO thông qua về "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" giai đoạn 2026 - 2036, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một nền tảng tinh thần, góp phần thúc đẩy hòa bình, đối thoại và sự hiểu biết giữa các quốc gia, dân tộc.

Thông điệp của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình và phát triển Việt Nam, được gửi đến tọa đàm

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Gửi thông điệp đến tọa đàm, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình và phát triển Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là dân tộc từng trải qua nhiều đau thương, mất mát bởi chiến tranh nên càng thấu hiểu và trân quý giá trị của hòa bình.

Theo bà Nguyễn Thị Bình, những ký ức về chiến tranh nhắc nhở rằng hòa bình không tự nhiên mà có và cần được gìn giữ bằng nỗ lực của mỗi quốc gia, mỗi người dân. Nhìn lại quá khứ không phải để nuôi dưỡng hận thù mà để hiểu hơn những mất mát đã qua, trân trọng những gì đang có và cùng hướng tới tương lai.

Bà Nguyễn Thị Bình cho rằng Quảng Trị là vùng đất chịu nhiều đau thương, chia cắt nhưng cũng ghi dấu khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Vì vậy, việc tổ chức tọa đàm tại Quảng Trị là dịp để nhìn lại những bài học của quá khứ và suy nghĩ về trách nhiệm đối với hòa bình hôm nay và mai sau.

Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều xung đột, bất đồng, bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh các quốc gia cần tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và mở rộng hợp tác cùng có lợi.

Biến ký ức chiến tranh thành động lực kiến tạo hòa bình

Ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và phát triển Việt Nam, cho biết đây là lần thứ 3 Hội đồng tổ chức tọa đàm quốc tế tại Quảng Trị, sau các sự kiện năm 2018 và 2024.

Năm 2018, tọa đàm có chủ đề "Đoàn kết quốc tế vì hòa bình - an ninh và phát triển bền vững". Năm 2024, Hội đồng tổ chức hội thảo quốc tế "Bài học về hòa bình nhìn từ thực tiễn Việt Nam".

Với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình" lần này, ông Hà Hùng Cường cho biết ban tổ chức mong muốn cùng nhìn nhận ký ức chiến tranh có thể trở thành động lực xây dựng hòa bình; từ những mất mát trong quá khứ chuyển hóa thành sự hiểu biết, lòng nhân ái, tinh thần hòa giải và trách nhiệm với tương lai.

Lễ hội Vì hòa bình lần thứ 2 tổ chức hồi tháng 7.2026 tại Quảng Trị ẢNH: T.L

"Chúng tôi đặc biệt kỳ vọng những câu chuyện và bài học từ Việt Nam, từ Quảng Trị - một vùng đất từng đi qua chiến tranh khốc liệt nhất nhưng đang từng ngày vươn lên trong hòa bình - sẽ có thể góp thêm một tiếng nói vào cuộc đối thoại chung của nhân loại về hòa bình và hòa giải", ông Cường nói.

Theo ông Cường, từ những ký ức được sẻ chia, Quảng Trị có thể mở ra những suy nghĩ mới cho tương lai, để vùng đất này không chỉ là nơi nhắc nhớ về những mất mát của chiến tranh mà còn là nơi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hòa bình, hòa giải và phát triển.

Hai phiên thảo luận có sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả trong và ngoài nước ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tọa đàm gồm 2 phiên thảo luận, tập trung vào giá trị của hòa bình trong một thế giới biến động và kiến tạo hòa bình vì tương lai phát triển bền vững, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả trong và ngoài nước.

Dịp này, Hội đồng Hòa bình và phát triển Việt Nam và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị ký biên bản thỏa thuận hợp tác; trao học bổng cho học sinh nghèo, nạn nhân chiến tranh có thành tích học tập tốt.

Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng ký thông điệp hòa bình gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.