Quảng Trị tổ chức rà soát toàn tỉnh về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tối 7.11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT, Công an tỉnh tổ chức rà soát kết quả thi tốt nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị đã được tổ chức theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, vào ngày 10.7, trên nền tảng mạng xã hội lan truyền, chia sẻ các thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Điểm thi xảy ra phản ánh về dấu hiệu tiêu cực trong quá trình thi ẢNH: T.L

UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Sở GD-ĐT khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực (nếu có); kịp thời xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý; tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.

Đoạn tố cáo tiêu cực về thi tốt nghiệp lan truyền trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Các xã, phường có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT, Công an tỉnh trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 10.7 trên mạng xã hội xuất hiện các bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Ngay sau khi nắm được thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn và tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc.