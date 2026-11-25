Chiều 25.11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030 với sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ và đối tác phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đã vận động được 527 chương trình, dự án mới từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế, với tổng giá trị cam kết hơn 160 triệu USD, giải ngân trên 149 triệu USD. Số vốn giải ngân chiếm gần 11% tổng giá trị giải ngân viện trợ phi chính phủ nước ngoài của cả nước.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, Quảng Trị vận động được 63 dự án, phi dự án, với tổng giá trị cam kết viện trợ hơn 125 triệu USD.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, gặp gỡ các đối tác tại sự kiện ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ông Nam, giá trị lớn nhất của các chương trình viện trợ không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính mà còn ở những thay đổi thiết thực đối với đời sống người dân, từ làm sạch bom mìn, tạo sinh kế đến xây dựng công trình cộng đồng và hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Hướng tới mục tiêu "tỉnh an toàn" về bom mìn

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Trị định hướng đổi mới phương thức vận động viện trợ, chuyển từ tiếp nhận hỗ trợ đơn thuần sang chủ động xây dựng quan hệ đối tác phát triển; từ các dự án riêng lẻ sang chương trình hợp tác có trọng tâm, khả năng nhân rộng và tạo tác động lâu dài.

Tỉnh xác định 4 nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm: khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là rà phá bom mìn, vật nổ, hỗ trợ nạn nhân, hướng tới mục tiêu trở thành "Tỉnh an toàn" về bom mìn, vật nổ vào năm 2035; phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế bền vững; nâng cao năng lực quản trị, chuyển giao tri thức, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực.

Rà phá bom mìn luôn là lĩnh vực ưu tiên của Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Nam nhấn mạnh, trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế, sự đồng hành của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhà tài trợ có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

"Chúng tôi mong muốn các chương trình hợp tác không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn giúp địa phương và cộng đồng nâng cao năng lực tự chủ, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài", ông Nam nói.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ và đối tác phát triển ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Từ hỗ trợ trước mắt đến hợp tác lâu dài

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi 2 chuyên đề: phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển xã hội bền vững.

Đại biểu tham gia hội thảo phát biểu ý kiến ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị các nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ định hướng ưu tiên giai đoạn 2026 - 2030 để chủ động xây dựng kế hoạch, tìm kiếm mô hình hợp tác phù hợp; đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài trợ, kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế.

Dịp này, ban tổ chức trao quyết định phê duyệt các dự án có nguồn vốn tài trợ lớn và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.