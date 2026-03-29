Que chọc SIM sắp thành 'hàng hiếm' và lý do không nên vứt bỏ

Khi kỷ nguyên eSIM lên ngôi, những chiếc que chọc SIM bằng kim loại đang dần biến mất khỏi hộp đựng điện thoại. Thế nhưng, bạn đừng vội vứt chúng đi, bởi đây chính là 'chìa khóa vạn năng' cho hàng loạt thiết bị điện tử trong nhà.

Que chọc SIM dần biến mất

Cách nay không lâu, việc đập hộp một chiếc điện thoại mới luôn đi kèm với cảm giác thú vị khi tìm thấy chiếc que chọc SIM nhỏ nhắn. Thế nhưng, kể từ khi Apple loại bỏ khe SIM vật lý trên iPhone 14 (tại Mỹ) và các hãng Android đồng loạt chuyển sang eSIM, công cụ này đang dần lùi vào quá khứ.

Nhiều người cho rằng khi không còn khay SIM, mẩu kim loại này chỉ còn là rác thải. Nhưng thực tế, trên các diễn đàn công nghệ như Reddit, người dùng đang thảo luận những công dụng 'cứu nguy' khẩn cấp mà chỉ có que chọc SIM mới làm tốt nhất.

'Chìa khóa' cho những chiếc nút 'ẩn thân'

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi cục phát Wi-Fi bị treo, hay chiếc tay cầm PS5 dở chứng mà không cách nào khởi động lại? Đó là lúc bạn cần đến nút Reset - thứ thường được các nhà sản xuất giấu sâu trong một lỗ nhỏ để tránh vô tình chạm phải.

Thay vì dùng kim khâu dễ gây trầy xước, tăm tre dễ gãy kẹt bên trong, hay kẹp giấy lỏng lẻo, que chọc SIM được thiết kế với độ cứng và chiều dài chuẩn xác để kích hoạt các nút Reset này. Từ router, laptop, máy ảnh cho đến các thiết bị gia dụng thông minh, que chọc SIM chính là công cụ chuyên dụng nhất để khôi phục cài đặt gốc một cách an toàn.

Việc giữ lại một vài chiếc que chọc SIM cũ không chỉ giúp bạn xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật mà còn là cách để lưu giữ một phần lịch sử của thế giới smartphone. Trong tương lai, khi các hãng không còn tặng kèm phụ kiện này, việc sở hữu một chiếc que chọc SIM bằng thép không gỉ 'chính hiệu' sẽ khiến bạn trở thành người có sự chuẩn bị chu đáo trong gia đình.