Quốc Cơ: Nếu Quốc Nghiệp cần bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, tôi sẵn lòng

Quốc Cơ tự hào khi cùng em trai ghi thêm một cột mốc trong sự nghiệp thi đấu của mình bằng việc xác lập kỷ lục thế giới mới tại Ý FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, Quốc Cơ cho biết kể cả trong lúc tập luyện hay khi thi đấu, anh đều cảm thấy áp lực vì phải đảm bảo độ an toàn cho em trai. Theo anh, chỉ khi Quốc Nghiệp khỏe mạnh thì cả hai mới có thể duy trì đam mê và tạo thêm những cột mốc mới cho sự nghiệp. Nói về những áp lực của gia đình, chồng Hồng Phượng bộc bạch: “Những người không trong nghệ thuật xiếc sẽ cảm thấy rất nguy hiểm khi xem chúng tôi biểu diễn. Nhưng chúng tôi đã làm nghề rất nhiều năm nên cảm giác sẽ khác. Tôi luôn trấn an mọi người rằng mình sẽ đảm bảo được sự an toàn, để xác suất xảy ra tai nạn không cao”.

Trước ý kiến cho rằng khi chồng đầu, Quốc Cơ đứng phía dưới sẽ an toàn hơn em trai, nam nghệ sĩ nói ở bất kỳ vị trí nào cũng sẽ có cái khó riêng. Anh thừa nhận khi Quốc Nghiệp ở phía trên sẽ nguy hiểm hơn, nhưng bản thân anh cũng phải đối mặt với nhiều di chứng sau này. Quốc Cơ cho hay: “Có thể hiện tại tôi rất khỏe nhưng câu chuyện sau này không thể nói trước được. Với cách nhìn của mọi người cũng không sao, tôi không cần phải giải thích”.

Mỗi khi thực hiện các động tác xiếc, Quốc Cơ áp lực vì phải đảm bảo độ an toàn cho em trai FBNV

Đối với Quốc Cơ, em trai là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Thậm chí, nam nghệ sĩ quan niệm khi Quốc Nghiệp gặp vấn đề hay cần một bộ phận nào trên cơ thể, anh sẵn lòng cho. Lý giải về điều này, chồng Hồng Phượng cho biết: “Vì Quốc Nghiệp đã hy sinh cho tôi quá nhiều”. Bên cạnh đó, Quốc Cơ bày tỏ sự không đồng ý trước ý kiến cho rằng nếu hai anh em tách ra sẽ khó có thể thành công. Bởi anh quan niệm: “Không chỉ có Quốc Cơ - Quốc Nghiệp mà vẫn có nhiều nghệ sĩ khác thành công. Thế cho nên nếu tách ra, chúng tôi cũng sẽ có cách để làm cho mình tốt hơn”.

Trước đó, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng một lần trượt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND). Quốc Cơ nói nếu có cơ hội, anh vẫn sẽ gửi đơn xét duyệt. "Danh hiệu đó rất quý giá vì thấy được những cống hiến của hai anh em nhiều năm qua. Nếu chưa được thì chúng tôi cũng không buồn, vì thấy mình chưa đủ, phải tiếp tục cố gắng. Chúng tôi sẽ cố gắng truyền dạy cho lớp kế thừa, phát triển bộ môn nghệ thuật xiếc", anh nêu quan điểm.

Quốc Cơ sẵn sàng hạ cái tôi xuống để làm lành mỗi khi anh và Hồng Phượng xảy ra mâu thuẫn FBNV

Ngoài tài năng xiếc, Quốc Cơ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên MC Hồng Phượng và hai con. Nói về sự thay đổi của bản thân khi lập gia đình, nghệ sĩ xiếc cho biết trước đây anh đi tập luyện nhiều hơn, thậm chí chỉ ở Việt Nam từ 2-3 tháng mỗi năm. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, anh hạn chế lại. Bởi Quốc Cơ xem đó là cách để chia sẻ, giúp vợ hiểu hơn về mình. “Trong hôn nhân điều quan trọng là hiểu nhau, yêu thương nhau”, nam nghệ sĩ khẳng định.

Phía sau ánh hào quang, Quốc Cơ vẫn là một người chồng tâm lý, một người bố yêu thương con hết mực. Anh cho biết khi đã là vợ chồng, điều quan trọng nhất là phải trao cho nhau niềm tin. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng cố gắng tạo ra những điều bất ngờ trong đời sống hôn nhân bởi “đó là cách để người phụ nữ không nhàm chán". Khi nói về chuyện sợ vợ, Quốc Cơ thẳng thắn: “Đối với tôi, sợ hay không là do chính mình. Người ta nói tôi sợ vợ vì họ không nằm trong tình cảnh của tôi nên không hiểu được. Tôi và Hồng Phượng luôn có tiếng nói riêng trong gia đình”.

Từ khi kết hôn, Quốc Cơ và Hồng Phượng đặt ra một nguyên tắc là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được nói ly hôn. Anh chia sẻ: “Tôi luôn kiểm soát chính mình, biết lúc nào nên bực và lúc nào không nên. Khi đối phương khó chịu thì tôi phải hạ cái tôi xuống. Tôi có thể làm hòa ngay lập tức. Phụ nữ mà, chỉ cần cô ấy cười thôi là mọi chuyện đã qua”.