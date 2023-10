Quốc Cơ - Quốc Nghiệp 'chồng đầu chạy xe': Vi phạm điều cấm của luật Quảng cáo

Trưa 21.10, đoạn clip do tài khoản đặt tên một hãng xe đăng tải trên YouTube có hình ảnh nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu khi đang lái xe. Clip sau đó được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, và có nhiều ý kiến trái chiều và so sánh với vụ việc người mẫu Ngọc Trinh bị bắt.

Công an TP.Thủ Đức (TP.TP.HCM) đã mời nghệ sĩ Quốc Nghiệp lên làm việc liên quan đến clip 2 anh em nghệ sĩ này biểu diễn trên xe máy điện tại P.An Khánh (TP.Thủ Đức). Riêng nghệ sĩ Quốc Cơ hiện đang đi công việc, không có mặt tại TP.HCM nên Công an TP.Thủ Đức sẽ tiến hành làm việc sau.

Tại buổi làm việc với Công an TP.Thủ Đức, nghệ sĩ Quốc Nghiệp cho biết clip được đăng tải trên mạng xã hội là "thực hiện dự án quảng cáo xe máy điện. Dự án quảng cáo xe máy điện này có phép, thực hiện bởi nhiều người trong đoàn làm phim, đảm bảo các biện pháp an toàn khi thực hiện phim quảng cáo".

Vi phạm điều cấm của luật Quảng cáo

Vậy việc sử dụng hình ảnh không đội mũ bảo hiểm, "chồng đầu chạy xe" có phù hợp với các quy định pháp luật hay không?

Luật sư Hà Hải (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, Điều 8 luật Quảng cáo 2012 nghiêm cấm hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Vì vậy, hình ảnh quảng cáo của 2 anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp dù được cấp phép thì cũng gây hiểu lầm và tạo hình ảnh xấu.

Theo luật sư Hà Hải, luật Quảng cáo cũng nêu tổ chức có hành vi vi phạm quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính.

Còn cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật Quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

"Hình ảnh chồng đầu, không đội mũ bảo hiểm của 2 anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không những vi phạm điều cấm luật Quảng cáo mà còn vi phạm luật Giao thông đường bộ, vì vậy cơ quan chức năng cần xác minh làm rõ để xử lý nghiêm", luật sư Hà Hải nhấn mạnh.

Luật sư Hà Hải phân tích thêm, theo Nghị định 38 năm 2021 và Nghị định 128 năm 2023 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, thì hành vi trên của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 - 20 triệu đồng; đối với tổ chức quảng cáo thì bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng; đồng thời bị áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi vi phạm.

Thật lấy làm tiếc, khi 2 nghệ sĩ nổi tiếng như Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đáng lẽ phải mang lại những giá trị tích cực với xã hội, với cộng đồng, nhưng lại có những hành động không những không đúng với sự chuẩn mực trong vai trò người của công chúng tại nơi công cộng, lại còn để những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, hệ lụy đến đạo đức, lối sống của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ

Trách nhiệm cấp phép quảng cáo tới đâu

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Minh Tường, Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, những hình ảnh 2 nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thể hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, trước tiên đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản nhất của luật Giao thông đường bộ. Hành vi không đội mũ bảo hiểm, "chồng đầu chạy xe" là rất nguy hiểm, tạo hình ảnh không tốt đối với thế hệ trẻ.

Luật sư Tường cho hay, dù "dự án quảng cáo xe máy điện này có phép", nhưng cơ quan chức năng cần vào cuộc ngay để làm rõ tính hợp pháp của giấy phép thực hiện quảng cáo trong vụ việc. Phạm vi quảng cáo, nội dung và hình thức quảng cáo là gì?

Bởi, điều 8 luật Quảng cáo 2012 đã quy định nghiêm cấm thực hiện hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

Về điều kiện và giấy phép quảng cáo, theo quy định hiện nay, cá nhân, tổ chức phải xin giấy phép, được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền khi quảng cáo: thứ nhất là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng, hóa chất...); thứ hai là phải xin phép khi xây dựng công trình quảng cáo; thứ ba là quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn.

Đối với những sản phẩm, dịch vụ quảng cáo còn lại phải đảm bảo các điều kiện về giấy tờ, chất lượng, quy chuẩn hợp pháp của sản phẩm quảng cáo. Trường hợp cá nhân, tổ chức quảng cáo không đảm bảo các điều kiện về sản phẩm quảng cáo, sẽ bị xử lý trách nhiệm tùy theo mức độ vi phạm.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thì phải chịu trách nhiệm về quyết định xử lý của mình; trường hợp quyết định sai, gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

"Do vậy, trước tiên cần tập trung xác minh làm rõ sản phẩm quảng cáo đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, giấy tờ hợp lệ hay chưa. Cạnh đó là làm rõ những nội dung trong văn bản cho phép quảng cáo", luật sư Tường chia sẻ và cho rằng, nếu cấp phép sai thì cá nhân liên quan cũng phải chịu trách nhiệm.