Quốc hội đồng ý người lao động có thêm 1 ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Văn hóa - Xã hội, Chính phủ đã nghiên cứu rà soát, chỉnh lý dự thảo nghị quyết theo nguyên tắc các chính sách đã rõ, đã chín, bảo đảm khả thi, có sự đồng thuận cao sẽ quy định ngay trong nghị quyết.

Quốc hội đồng ý lấy ngày 24.11 hằng năm là Ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm ẢNH: GIA HÂN

Đồng thời, đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết các vấn đề cần có sự điều hành linh hoạt, các vấn đề mới cần được thí điểm ban hành các chính sách đặc thù.

Để bảo đảm nguồn tài chính thực hiện, bà Thanh thông tin, Chính phủ đã rà soát và xác định rõ nguồn lực cho phát triển văn hóa, gồm nguồn ngân sách nhà nước hằng năm, bảo đảm tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn đúng như chủ trương của Đảng đã nêu tại Nghị quyết 80, chú trọng huy động các nguồn lực xã hội.

Đồng thời, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 162/2024/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 cũng sẽ bảo đảm việc triển khai nghị quyết này khi được phê duyệt.

Về quy định ngày 24.11 hằng năm là Ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, bà Thanh khẳng định, quy định này phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 80.

"Có ý kiến cho rằng, quy định "người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương" cần quy định tại bộ luật Lao động để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật", Bộ trưởng Thanh cho biết.

Tuy nhiên, để bảo đảm thể chế kịp thời Nghị quyết 80 được triển khai thực hiện ngay, theo bà Thanh, Chính phủ xin giữ quy định Ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương tại điều 2 dự thảo nghị quyết.

Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo bổ sung quy định này khi sửa đổi, bổ sung bộ luật Lao động trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Về chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, có ý kiến cho rằng quy định cho phép đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tuyển dụng không qua thi tuyển đã được điều chỉnh trong các quy định của pháp luật hiện hành về thu hút, trọng dụng nhân tài và tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức. Do đó, cần làm rõ tính đặc thù, tiêu chí áp dụng và cơ chế thực hiện quy định này.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Văn hóa - Xã hội, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý quy định các nhóm đối tượng đặc thù với những điều kiện cụ thể trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao được áp dụng cơ chế tuyển dụng không qua thi tuyển tại khoản 2 điều 7 dự thảo nghị quyết.