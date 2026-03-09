Quốc hội Lebanon gia hạn nhiệm kỳ thêm 2 năm

Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri ngày 9.3 cho biết 76 trong số 128 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia hạn nhiệm kỳ của cơ quan lập pháp Lebanon, vốn thông thường kéo dài 4 năm, Reuters đưa tin.

Lebanon lần cuối tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2022 và đã xem xét việc gia hạn nhiệm kỳ. Trước đây, quốc hội Lebanon được bầu năm 2009 cũng đã gia hạn nhiệm kỳ đến năm 2017, với lý do lo ngại tình hình an ninh liên quan cuộc xung đột ở láng giềng Syria vào thời điểm đó.

Một phiên họp quốc hội Lebanon năm 2024 ẢNH: REUTERS

Quyết định gia hạn nhiệm kỳ mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Lebanon vướng vào cuộc xung đột ở Trung Đông, khi nhóm vũ trang Hezbollah tấn công Israel đáp trả bằng đợt tập kích nhiều địa điểm ở Lebanon.

Trong ngày 9.3, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết nước này đã thông báo cho Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế rằng Lebanon sẵn sàng nối lại đàm phán để ngăn chặn chiến sự với Israel leo thang.

Trong khi đó, nhóm Hezbollah cho biết các tay súng của họ ngày 9.3 đã đụng độ với quân đội Israel ở khu vực phía đông Lebanon, sau đợt đột kích của Israel trong đêm.

Thiệt hại tại ngoại ô thủ đô Beirut, Lebanon ngày 9.3 sau các đợt không kích của Israel ẢNH: REUTERS

Hezbollah cho biết có khoảng 15 trực thăng bay đến phía đông Israel và lực lượng Tel Aviv đổ bộ. Hezbollah tuyên bố đã sử dụng “vũ khí thích hợp” để đối phó trực thăng và quân đội Israel. Giới chức Israel chưa phản hồi về thông tin này.

Bộ Y tế Lebanon cho biết kể từ khi Israel phát động tấn công nước này hôm 2.3, đã có gần 400 người thiệt mạng ở Lebanon do các đợt không kích. Quân đội Israel hôm 8.3 tuyên bố 2 quân nhân nước này thiệt mạng ở miền nam Lebanon.

