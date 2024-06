Quốc hội sẽ xin ý kiến bằng phiếu về cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Sáng 11.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua tại đợt 2 kỳ họp 7 vào cuối tháng 6.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới báo cáo tại phiên họp GIA HÂN

Liên quan quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, qua thảo luận, có nhiều ý kiến nhất trí quy định này. Tuy nhiên một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định có ngưỡng tối thiểu và một số ý kiến khác đề nghị đưa 2 phương án để xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng, quy định trên được kế thừa luật Giao thông đường bộ 2008 (nay được tách thành 2 luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật Đường bộ) và thống nhất với quy định tại luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

Vẫn theo ông Tới, tại lần thảo luận thứ nhất ở kỳ họp 6 cuối năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân tích cụ thể, rõ ràng ưu điểm, hạn chế của mỗi phương án để báo cáo hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và có góp ý cụ thể đối với phương án quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn. "Không có đoàn đại biểu Quốc hội nào đề nghị lấy ý kiến đại biểu Quốc hội 2 phương án về nội dung này", ông Tới nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lê Tấn Tới, nếu không tiếp tục quy định tại luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, sẽ làm tăng số vụ tai nạn giao thông, kéo theo làm tăng hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản của người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nguồn lực của đất nước, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội; đi ngược lại những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, gây lãng phí công sức, tiền bạc của Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ý kiến tại phiên họp GIA HÂN

Do vậy, Thường trực Quốc phòng - An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho tiếp tục thực hiện quy định cấm “điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng phiếu thể hiện sự tôn trọng, dân chủ

Điều hành phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, tại kỳ họp thứ 7 cũng có một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề cập vấn đề này. “Nhưng với văn hóa của mình thì việc cấm sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn”, ông Trần Quang Phương nói.

Ủng hộ đề xuất của cơ quan thẩm tra, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng thực tế quy định đã phát huy tác dụng, hiện tiếp tục được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều đại biểu thống nhất.

Tuy vậy, ông cũng lưu ý theo thống kê các ý kiến phát biểu trên hội trường thì một số ý kiến còn “lăn tăn”. Ông dẫn chứng, có 9 đại biểu phát biểu bày tỏ đồng tình với phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn, trong khi có 7 đại biểu đề nghị lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu chọn phương án 2 tức là quy định ngưỡng chứ không cấm tuyệt đối.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận phiên thảo luận về luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ GIA HÂN

Từ đó, ông Định cho rằng, có thể biểu quyết riêng vấn đề này khi thông qua luật. "Nếu biểu quyết riêng và được Quốc hội thông qua thì hiệu lực sẽ tốt hơn", ông Định nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, qua nghe các ý kiến thì thấy rằng nên lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng phiếu. Tuy nhiên, ông lưu ý, trong thiết kế phiếu xin ý kiến với 2 phương án có thể thiết kế để đại biểu Quốc hội thấy phương án nào thuận nhất, có lợi nhất.

"Lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội là thể hiện sự tôn trọng, dân chủ. Vì đa số đại biểu Quốc hội đồng ý nhưng vẫn còn 9 - 10 đại biểu Quốc hội còn lăn tăn", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Báo cáo thêm tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nói, bằng kinh nghiệm 2 năm phụ trách lĩnh vực trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an, ông tha thiết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ để một phương án là cấm tuyệt đối nồng độ cồn.

Chốt lại phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này. Tuy nhiên, phiếu xin ý kiến chỉ 1 phương án là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, đại biểu Quốc hội lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý. Cùng đó, cơ quan thẩm tra có thể nghiên cứu thiết kế thêm một số nội dung khác để xin ý kiến đại biểu Quốc hội.