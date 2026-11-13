Quốc hội yêu cầu hoàn thành đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe năm 2027

Với đa số đại biểu tán thành, chiều nay 13.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết 38/2004 và Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác bảo đảm chất lượng, an toàn và quyết toán các dự án thành phần còn lại. Khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình chiều 13.11 ẢNH: GIA HÂN

Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu nếu tiếp tục để xảy ra chậm trễ. Chính thức kết thúc dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe vào năm 2027.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ dứt điểm vướng mắc tại một số dự án BOT trên đường Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Rà soát, cân đối bố trí và huy động nguồn vốn đầu tư để tiếp tục triển khai các đoạn đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch được duyệt.

Theo Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội, dự án có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183 km, trong đó tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía tây dài 684 km. Quy mô từ 2 đến 6 làn xe, dự kiến thông xe năm 2020.

Sau hơn 20 năm, theo báo cáo Chính phủ, đường Hồ Chí Minh đã "cơ bản hoàn thiện", nối thông từ Cao Bằng tới Cà Mau. Tuy nhiên, dự án đã chậm tới 6 năm so với tiến độ ban đầu.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết để kết thúc giai đoạn đầu tư quy mô 2 làn xe, chuyển sang giai đoạn phát triển mới phù hợp quy hoạch mạng lưới cao tốc quốc gia.

Về ý kiến đề nghị làm rõ tiêu chí xác định "cơ bản thông toàn tuyến" trong 2026, trong khi dự án vẫn còn đoạn đang thi công, Bộ trưởng Xây dựng cho hay, do quy mô đầu tư tuyến đường rất lớn, phạm vi trải dài nên phân kỳ đầu tư.

Cụ thể, theo ông Minh, tại các nghị quyết của Quốc hội đã cho phép đến hết năm 2026, cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21 với tổng chiều dài khoảng 2.656,5 km. Trong đó: đến năm 2025 đã hoàn thành 2.499 km, còn lại 157,5 km sẽ cơ bản hoàn thành năm 2026.

Riêng đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn 28,5 km đã hoàn thành, đưa vào khai thác ngày 1.10.2026, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa 74 km, thi công đạt khoảng 97%, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận (55 km) dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành khoảng 42 km, đoạn còn lại dự kiến hoàn thành vào quý 1/2027. "Việc "cơ bản thông tuyến" có nghĩa là có thể lưu thông từ điểm đầu đến điểm cuối tuyến đường", báo cáo Chính phủ nêu.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngoài các đoạn được quy hoạch là cao tốc, các đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh có quy mô từ 2 - 4 làn xe.

Trong giai đoạn tới, sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng các đoạn theo quy hoạch để bảo đảm năng lực thông hành, an toàn khai thác.