Quốc lộ 14D: Vì sao dự án 4.518 tỉ đồng hiện chỉ một nhà thầu thi công?

Tuyến đường chiến lược vắng bóng nhà thầu

Cuối tháng 6.2026, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư 4.518 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Công trình có tổng chiều dài 65,37 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km 1332+610 (thuộc xã Bến Giằng) và điểm cuối tại Km 72+700 trên quốc lộ 14D, giáp phạm vi Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng).

Trên quốc lộ 14D, hiện chỉ có Công ty CP Xây dựng Xuân Quang huy động máy móc, nhân lực để thi công đoạn qua xã Bến Giằng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đây là dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi quốc lộ 14D là tuyến kết nối từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thông thương trực tiếp với nước bạn Lào. Tuyến đường giữ vai trò chiến lược trong phát triển logistics, kinh tế biên mậu, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa, giao thương qua cửa khẩu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía tây Đà Nẵng.

Tuyến đường có chiều dài hơn 65,37 km, tương đương mức đầu tư gần 70 tỉ đồng/km. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 6.11, sau nhiều tháng tổ chức khởi công, hoạt động thi công trên toàn tuyến vẫn rất hạn chế. Phần lớn các gói thầu chưa triển khai thi công, trong khi người dân địa phương mong mỏi dự án sớm được thực hiện để cải thiện điều kiện đi lại.

Tại công trường, hiện chỉ có Công ty CP Xây dựng Xuân Quang triển khai thi công gói thầu đoạn qua xã Bến Giằng. Trong khi đó, các đoạn tuyến còn lại từ xã Nam Giang lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang chưa ghi nhận hoạt động thi công.

Có thời điểm nhiều phương tiện ùn ứ trên quốc lộ 14D ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Ai cũng kỳ vọng sau khi dự án được triển khai, diện mạo giao thông khu vực sẽ thay đổi, việc lưu thông thuận lợi và an toàn hơn. Nhưng khởi công đã nhiều tháng mà thấy công trường vẫn chưa được triển khai đồng loạt, nhiều đoạn chưa có máy móc, nhân công thi công. Người dân mong các đơn vị sớm đẩy nhanh tiến độ dự án", một người dân ở khu vực này chia sẻ.

Vướng mặt bằng, nhà thầu chưa thể thi công đồng loạt trên quốc lộ 14D

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D đã khởi công nhiều tháng. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa thể triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, một số vị trí đã có điều kiện để triển khai thi công, tuy nhiên nhiều đoạn tuyến vẫn chưa có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu.

Vị này cho hay đặc thù của dự án là tuyến đường đi qua khu vực miền núi, địa hình phức tạp, nhiều vị trí nằm sâu trong rừng, liên quan đến đất rừng và đất rẫy của người dân. Vì vậy, công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, xác định hiện trạng sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn.

Hiện quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Những khu vực này không đơn giản. Cán bộ phải vào tận rừng, đi rà soát từng vị trí đất rẫy của người dân. Có những nơi đường đi rất khó khăn, phải nhờ trưởng thôn dẫn vào, bởi người dân có đất ở trong rừng, trong rẫy nên cán bộ không thể tự xác định được vị trí. Sau khi rà soát còn phải vận động người dân phối hợp, ký xác nhận hồ sơ. Nhiều khi anh em đi từ sáng, đến tối mới trở về", vị này giải thích.

Chủ đầu tư cho hay do khối lượng công việc lớn, trong khi địa bàn trải dài, các cán bộ phải tập trung nhân lực để xử lý từng khu vực. Ban Quản lý dự án đã huy động, điều động cán bộ từ các chi nhánh để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng.

Múc đất thông đường để phương tiện qua lại trên quốc lộ 14D ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Hiện nay, anh em đang tập trung lực lượng để làm cho dứt điểm từng phần việc. Chứ không phải không có người làm hay nhà thầu không muốn triển khai. Vấn đề là mặt bằng chưa có thì nhà thầu cũng không thể đưa máy móc, nhân lực vào thi công được. Đặc biệt, những đoạn đi qua đất rừng, đất rẫy phải làm việc cụ thể với từng hộ dân, từng vị trí nên cần có thời gian", vị này nói.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cũng chia sẻ với những "phản ứng" của người dân khi dự án khởi công đã nhiều tháng nhưng chưa thấy công trường triển khai rầm rộ.

Việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D có tổng mức đầu tư 4.518 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo vị này, để dự án có thể triển khai thực chất, trước hết phải giải quyết được các vướng mắc về mặt bằng, đặc biệt tại những khu vực có địa hình phức tạp và liên quan đến đất đai của người dân.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nam Giang, cho biết hiện nay địa phương đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14D. Đây là phần việc đang được triển khai nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Hiếu cho hay hiện trạng quốc lộ 14D vốn đã hư hỏng sẵn nên xã cũng đang cố gắng hết mức trong phạm vi trách nhiệm để phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Gói thầu EC (thiết kế và thi công xây dựng) dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14D được triển khai theo hình thức liên danh. Các thành viên liên danh thi công xây lắp gồm 5 đơn vị: Công ty CP Trường Long, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, Công ty CP Cầu đường New Sun và Công ty CP Giao thông xây dựng số 1.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tình trạng quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng trọng, vào ngày 6.11:

Quốc lộ 14D nhiều đoạn như... ruộng cày ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lưu lượng xe khá lớn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tốc độ cho phép trên tuyến có đoạn 80 km/giờ nhưng ô tô phải nhích từng chút ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một "ao nước" trên quốc lộ 14D ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều tài xế nhận định "đây là con đường đau khổ nhất Đà Nẵng" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quốc 14D hiện tại ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trên quốc lộ 14D xuất hiện nhiều hố sâu tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cánh tài xế cho rằng lưu thông trên quốc lộ 14D vào thời điểm này như đang "phi ngựa" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Xe chở quặng từ Lào sang Việt Nam quá cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, lưu thông trên quốc lộ 14D ẢNH: MẠNH CƯỜNG