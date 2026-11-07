Vì sao Đà Nẵng cho xe tải nặng chạy lại trên quốc lộ 14D sau lệnh cấm?

Sáng 7.11, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết UBND thành phố đã thống nhất cho xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trở lại bình thường trên quốc lộ 14D đến hết năm 2026. Trước đó, tuyến đường này áp dụng lệnh cấm nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, nâng cấp tuyến đường.

Theo Sở Xây dựng, quyết định trên được đưa ra sau khi thành phố tổ chức khảo sát, kiểm tra và làm việc song phương với đoàn công tác liên ngành tỉnh Sekong (Lào) về phương án phân luồng, bảo đảm giao thông và quản lý tải trọng trong quá trình thi công quốc lộ 14D.

Cụ thể, ngày 28.10, đoàn công tác liên ngành tỉnh Sekong đến thành phố Đà Nẵng. Sở Xây dựng đã mời các đơn vị liên quan của thành phố cùng khảo sát thực địa và trao đổi phương án tổ chức giao thông trên tuyến quốc lộ 14D.

Xe tải chở quặng từ Lào quá cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang được lưu thông trở lại từ ngày 7.11, sau lệnh cấm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại buổi làm việc, phía tỉnh Sekong cho biết hiện còn khoảng 400.000 tấn quặng cần vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết với đối tác nước thứ ba.

Các hợp đồng này quy định cụ thể tiến độ, thời hạn giao hàng. Nếu không bảo đảm khối lượng vận chuyển đúng thời hạn, doanh nghiệp phía Lào có thể bị phạt hợp đồng, gây thiệt hại kinh tế.

Đoàn công tác liên ngành 2 bên nhận định việc tiếp tục tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu đến hết năm 2026 là cần thiết, vừa hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của phía Lào, vừa thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sekong.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất cho xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông bình thường trên quốc lộ 14D từ ngày hôm nay 7.11 đến hết ngày 31.12.2026. Việc vận chuyển phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Từ năm 2027, xe chở quặng phải giảm tải trọng

Một nội dung đáng chú ý được 2 bên thống nhất là kể từ ngày 1.1.2027, tất cả xe đầu kéo lưu thông chạy trên quốc lộ 14D phải bảo đảm tổng trọng tải không vượt quá 42 tấn/xe, bao gồm cả xe và hàng hóa.

Như vậy, đối với xe chở quặng, hàng hóa từ 5 trục trở lên, doanh nghiệp phải giảm khoảng 10 tấn hàng hóa mỗi xe so với trước đây mới được phép lưu thông trên tuyến này. Phía tỉnh Sekong thống nhất phương án này và cho biết sẽ có kế hoạch điều chỉnh để thực hiện đúng cam kết, tạo thuận lợi cho quá trình thi công, nâng cấp quốc lộ 14D.

Có thời điểm xe tải ùn ứ trên quốc lộ 14D ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng nỗ lực tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông. Đặc biệt, tại các đoạn đường tránh, đoạn chỉnh tuyến, vị trí đào sâu, đắp cao và khu vực nổ mìn phá đá, nhà thầu phải bố trí đầy đủ hướng dẫn, cảnh báo, thông báo lịch nổ mìn và thời gian đóng đường tạm thời theo quy định.

Công an thành phố Đà Nẵng được đề nghị xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng, tuần tra, điều tiết giao thông trên tuyến; bố trí lực lượng, phương tiện kiểm tra các xe từ ngày 1.1.2027 và xử lý vi phạm nếu có, đồng thời phối hợp giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo đảm an ninh trật tự.

Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang có trách nhiệm thông báo, niêm yết và tuyên truyền quy định mới đến chủ phương tiện, doanh nghiệp, lái xe; phối hợp với phía Đắc Tà Ọoc kiểm tra tải trọng tại khu vực cửa khẩu, theo dõi lưu lượng phương tiện và hàng hóa để kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh.

Quốc lộ 14D đang xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sở Công thương thành phố Đà Nẵng sẽ thông báo đến các hiệp hội, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải, logistics về thời điểm áp dụng và mức tải trọng mới từ ngày 1.1.2027 và mức tải trọng xe 5 trục trở lên; đồng thời thu thập ý kiến, đánh giá tác động đến hoạt động thương mại để đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nếu cần thiết.