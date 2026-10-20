Cấm xe tải lớn trên quốc lộ 14D: Đà Nẵng và Lào tìm cách gỡ khó vận chuyển hàng hóa

Ngày 20.10, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong (Lào) làm việc, trao đổi phương án phân luồng phương tiện qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Ọoc trong thời gian thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D.

Tuyến quốc lộ 'kết nối quan trọng' trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết quốc lộ 14D dài 74,4 km, nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Ọoc, là tuyến giao thông quan trọng thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Từ năm 2023, lưu lượng xe chở quặng từ Lào về Việt Nam tăng mạnh khiến tuyến đường xuống cấp nhanh; nhiều đoạn hư hỏng đến nền đất, gây bụi bặm, lầy lội và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D đang được triển khai trên toàn tuyến, dự kiến hoàn thành năm 2027. Trong thời gian thi công, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn do mặt đường hư hỏng, đường tạm quanh co, nguy cơ ùn tắc cao. Tuyến đường cũng chưa có hướng thay thế phù hợp cho xe container và phương tiện có chiều dài lớn.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề xuất phương án trung chuyển quặng từ xe 6 trục sang xe 3 trục.

Xe tải chở hàng hóa từ Lào về Việt Nam quá cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại buổi làm việc, ông Khanti Silavongsa, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong, nhấn mạnh quốc lộ 14D có vai trò quan trọng trong kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Việc nâng cấp tuyến đường kết nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang của Việt Nam và Cửa khẩu quốc tế Đắc Tà Ọoc của Lào sẽ góp phần tăng cường giao thương giữa 2 địa phương. Vì vậy, trước những khó khăn trong quá trình thi công, hai bên cần trao đổi, thống nhất phương án phân luồng cụ thể, bảo đảm an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Lãnh đạo tỉnh Sekong cũng đề nghị phối hợp với các doanh nghiệp liên quan để tìm giải pháp trung chuyển phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Đề xuất thử nghiệm 2 phương án vận chuyển

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D sử dụng nguồn vốn Trung ương, do đó phải bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân trong năm 2027.

Theo ông Minh, việc lựa chọn phương án vận chuyển cần được đánh giá kỹ lưỡng, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương của tỉnh Sekong, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, lái xe và lực lượng thi công, không ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để có cơ sở lựa chọn phương án phù hợp, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị hai bên thành lập tổ công tác liên ngành, khẩn trương khảo sát thực tế đoạn tuyến từ Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến Bến Giằng; đồng thời, thử nghiệm 2 phương án vận chuyển.

Phương án thứ nhất là trung chuyển hàng hóa sang xe tải từ 3 trục trở xuống, tải trọng khoảng 25 tấn.

Phương án thứ hai là sử dụng xe tải từ 4 trục trở lên, tuy nhiên tải trọng vẫn khống chế ở mức khoảng 25 tấn.

Như Thanh Niên đã phản ánh, mới đây Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo cấm ô tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D kể từ 0 giờ ngày 10.10.2026 đến khi dự án hoàn thành và tuyến đường được thông xe.

Ngoại lệ áp dụng đối với các phương tiện phục vụ vận chuyển nhu yếu phẩm, cứu hộ, cứu nạn và thi công công trình theo quy định, có giấy tờ chứng minh.

Đối với xe chở quặng, Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp tính toán phương án vận chuyển theo các cung đường khác hoặc trung chuyển sang xe tải thông thường có tải trọng nhỏ hơn 25 tấn.

Tuy nhiên, quy định cấm xe tải từ 4 trục trở lên khiến nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang lo ngại hoạt động bị đình trệ, ảnh hưởng đến chuỗi logistics và giao thương quốc tế.

Các doanh nghiệp ủng hộ việc nâng cấp quốc lộ 14D nhưng kiến nghị cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp trong thời gian thi công, có thể phân luồng, làm đường tạm hoặc tổ chức lưu thông theo từng thời điểm để bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động vận chuyển.

Vì thế, tại phiên làm việc giữa 2 địa phương trong ngày 20.10, phương án 2 (cho xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông) được quan tâm.

Việc thử nghiệm cần tính toán thời gian vận chuyển cả ban ngày lẫn ban đêm, chiều đi và chiều về để đánh giá mức độ phù hợp của từng phương án. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu vị trí bố trí bãi trung chuyển, các điều kiện liên quan đến thủ tục hải quan và phương án tổ chức vận tải cụ thể.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị hai bên khẩn trương xây dựng kế hoạch khảo sát ngay trong tuần tiếp theo, để báo cáo lãnh đạo 2 địa phương xem xét, quyết định.