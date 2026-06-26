Chi 4.518 tỉ đồng làm lại quốc lộ 14D 'đau khổ nhất' Đà Nẵng

Sáng nay 26.6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D tại xã biên giới Bến Giằng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 65,37 km, nối từ đường Hồ Chí Minh tại xã Bến Giằng đến khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang (xã La Dêê). Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, thời gian thi công dự kiến 540 ngày.

Quốc lộ 14D là "con đường đau khổ" nhất Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo thiết kế, quốc lộ 14D sẽ được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp 3 và cấp 4 miền núi, đồng bộ mặt đường, hệ thống cầu, cống, công trình an toàn giao thông và chiếu sáng.

Trên toàn tuyến sẽ xây dựng mới 26 cây cầu, gồm 8 cầu thay thế các cầu cũ đã xuống cấp và 18 cầu trên các đoạn tuyến điều chỉnh, đồng thời giữ lại 3 cầu hiện hữu.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực vận tải trên tuyến quốc lộ 14D, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, tăng cường kết nối với nước bạn Lào thông qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Đồng thời, công trình sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, thúc đẩy logistics, thương mại biên giới và nâng cao năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ấn nút khởi công ẢNH: BẢO TRÂN

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và huy động nhân lực, máy móc để triển khai thi công. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được các địa phương khẩn trương thực hiện nhằm bảo đảm bàn giao đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh dự án quốc lộ 14D có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một công trình giao thông đơn thuần.

"Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía tây thành phố; tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, từng bước tạo nền tảng cho phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn tới", ông Cường nói.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Trần Chí Cường, dự án được Trung ương đặc biệt quan tâm khi bố trí nguồn vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng lớn đối với thành phố Đà Nẵng.

Vì vậy, khi nguồn lực đã được giao, thành phố phải tổ chức triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư, biến nguồn lực thành năng lực hạ tầng mới và quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển thực chất.

Ông cũng yêu cầu trong quá trình triển khai, mọi khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời để xử lý, không để phát sinh các điểm nghẽn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có tính quyết định đến tiến độ toàn dự án.

"Thực tiễn triển khai nhiều dự án cho thấy, mặt bằng chậm một bước thì tiến độ toàn dự án có thể chậm nhiều bước. Quá trình thực hiện dự án phải rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành; không né tránh trách nhiệm, không đùn đẩy công việc và không để công tác giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn của dự án", ông Trần Chí Cường nhấn mạnh.