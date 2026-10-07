‘Đóng cửa’ quốc lộ 14D với xe tải lớn: Doanh nghiệp lo đứt tuyến vận tải Việt - Lào

Cần có phương án phù hợp

Mới đây, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D trong thời gian thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường; bắt đầu từ 0 giờ ngày 10.10.2026 cho đến khi dự án hoàn thành và quốc lộ 14D được thông xe.

Đối với xe chở quặng, Sở Xây dựng đề nghị tính toán phương án đi theo các cung đường khác hoặc trung chuyển sang xe tải thông thường có tải trọng nhỏ hơn 25 tấn.

Quy định này đang khiến các doanh nghiệp vận tải hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang đặc biệt quan tâm. Ông Trần Trí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát, cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 70 đầu xe, chủ yếu là xe tải từ 6 trục trở lên, chuyên vận chuyển hàng hóa từ Lào quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang để về cảng Chu Lai (thành phố Đà Nẵng), sau đó xuất khẩu sang Trung Quốc.

Xe tải lớn chở quặng bô xít từ Lào về Việt Nam quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Việc cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên quốc lộ 14D sẽ khiến gần như toàn bộ đội xe của doanh nghiệp phải dừng hoạt động. Việc này chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp", ông Hiếu nói và cho biết công ty đã hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14D khoảng 4 năm. Việc vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế không chỉ liên quan đến hoạt động nội địa mà còn gắn với giao thương giữa Việt Nam với Lào và các nước trong khu vực. Vì vậy, việc cấm xe như hiện nay là chưa phù hợp.

Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát khẳng định doanh nghiệp ủng hộ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D bởi việc đầu tư, sửa chữa tuyến đường là cần thiết để phục vụ giao thông lâu dài. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cần tính toán phương án tổ chức giao thông phù hợp, có thể phân luồng, phân làn, làm đường tạm hoặc tổ chức lưu thông theo từng thời điểm để phương tiện vẫn có thể qua lại trong điều kiện bảo đảm an toàn.

Không chỉ các doanh nghiệp vận tải trong nước, các doanh nghiệp tham gia chuỗi logistics vận chuyển hàng hóa từ Lào qua Việt Nam cũng đang lo ngại trước phương án cấm xe tải lớn.

Doanh nghiệp lo hoạt động bị đình trệ, ảnh hưởng đến chuỗi logistics và giao thương quốc tế ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Xushu Guang, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Shanghai Minsheng (VietNam), cho biết đã có công văn gửi UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan về việc duy trì vận chuyển quặng bô xít trong thời gian thi công quốc lộ 14D.

Minsheng VietNam là đơn vị tổng thầu logistics của dự án vận chuyển quặng bô xít từ Lào, quá cảnh Việt Nam để xuất khẩu sang Trung Quốc. Doanh nghiệp đang phải nghiên cứu phương án đi qua cửa khẩu khác hoặc trung chuyển theo thông báo của cơ quan chức năng. Những phương án này làm tăng cự ly vận chuyển và chi phí logistics, trong khi đến nay chưa hình thành được phương án thay thế khả thi trong ngắn hạn.

Tuyến quốc lộ 14D nối từ đường Hồ Chí Minh đi lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang ở biên giới Việt - Lào là tuyến đường huyết mạch nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với nam Lào và đông bắc Thái Lan ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo doanh nghiệp, nếu vận chuyển bị gián đoạn kéo dài, hoạt động xuất khẩu bô xít từ miền Nam Lào, việc thực hiện hợp đồng của các lái xe và hoạt động của hàng trăm phương tiện tham gia dự án sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời, lượng hàng hóa qua các cảng liên quan cũng có thể giảm đáng kể.

Cần linh hoạt thay vì cấm tuyệt đối

Từ thực tế này, Công ty TNHH Shanghai Minsheng kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý đường bộ và nhà thầu thi công khảo sát điều kiện thực tế, xem xét khả năng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông để duy trì một phần hoạt động vận chuyển. Đồng thời đề xuất kiểm soát số lượng phương tiện được phép lưu thông theo ngày hoặc theo khung giờ, căn cứ khả năng đáp ứng của tuyến đường và ý kiến của đơn vị thi công. Các doanh nghiệp sẽ điều phối tập trung, tránh tình trạng phương tiện tập kết gây ùn tắc...

UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D với kinh phí hơn 4.518 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho biết đơn vị đã nắm được thông báo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến quốc lộ 14D. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã tổng hợp nội dung và báo cáo Chi cục Hải quan khu vực 12 để lãnh đạo xem xét, có hướng thống nhất trong việc trao đổi với Sở Xây dựng, đồng thời tiếp nhận ý kiến của Hiệp hội Vận tải và cộng đồng doanh nghiệp đang vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu.

Vị này kiến nghị có giải pháp hài hòa giữa yêu cầu thi công, bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 14D với nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, thay vì làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động lưu thông. Vì vậy, có thể nghiên cứu biện pháp phân luồng để vừa thi công, vừa bảo đảm vận chuyển hàng hóa.

Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho rằng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang gắn với thương mại, quá cảnh giữa Việt Nam và Lào. Do đó, việc hạn chế phương tiện cần được xem xét trên tổng thể, với sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để vừa bảo đảm an toàn giao thông, tiến độ dự án, vừa duy trì hoạt động thông thương quốc tế.