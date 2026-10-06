Đà Nẵng chuyển gần 32 ha rừng để làm dự án quốc lộ 14D hơn 4.500 tỉ

Sáng 6.10, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm 2026.

37/94 xã, phường đề nghị sửa đổi, bổ sung giá đất

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, cho biết sau 9 tháng, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GRDP ước đạt 10,3%, riêng quý 3 đạt 11,83%; thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm địa phương có kết quả khá cao trong cả nước.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đặt ra yêu cầu cao. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiến tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tháo gỡ những điểm nghẽn trên các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét nhiều nội dung quan trọng như sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND về giá đất và bảng giá các loại đất; bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2026 tại các xã, phường; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án.

Đáng chú ý, mặc dù Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND mới được ban hành, qua rà soát đã có 37/94 xã, phường đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng điều này cho thấy yêu cầu tháo gỡ từ thực tiễn là cấp thiết, đồng thời đặt ra trách nhiệm nâng cao chất lượng rà soát từ cơ sở và xem xét kỹ lưỡng tại kỳ họp, tránh để tiếp tục phát sinh thiếu sót, vướng mắc.

Đối với các nội dung về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, ông Dũng đề nghị các cơ quan liên quan bảo đảm chặt chẽ căn cứ pháp lý, phạm vi áp dụng, ranh giới, hiện trạng; đồng thời làm rõ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trách nhiệm trồng rừng thay thế, bảo vệ môi trường cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Một nội dung đáng chú ý khác là Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2030. Theo Chủ tịch HĐND thành phố, đây là một quyết sách nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và kiến tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, lũ quét…

"Những nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần này đều xuất phát từ đòi hỏi bức thiết của thực tiễn. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thấu đáo, để các nghị quyết được ban hành đảm bảo tính khả thi, đúng pháp luật và có thể triển khai thực chất ngay sau kỳ họp", ông Dũng nhấn mạnh.

Chuyển đất rừng để nâng cấp quốc lộ 14D

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó có chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm.

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D với kinh phí hơn 4.518 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, đối với dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D, HĐND thành phố thống nhất chuyển mục đích sử dụng 31,679 ha đất rừng, gồm 22,767 ha rừng tự nhiên và 8,912 ha rừng trồng, tại các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê.

Dự án có tổng diện tích thực hiện 248,08 ha với tổng kinh phí hơn 4.518 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Việc triển khai dự án nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14D và tăng cường kết nối với Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Qua đó, dự án được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

HĐND thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất chuyển mục đích sử dụng 0,9934 ha rừng trồng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường tránh nam Hải Vân, đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu.

Dự án có tổng diện tích 31,0766 ha, với kinh phí hơn 1.951 tỉ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.