Đại biểu HĐND Đà Nẵng: 'Xử lý đơn thư phải từ gốc rễ vấn đề’

Sáng 31.7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ) với buổi chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng, cho rằng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy đầy đủ trách nhiệm trong tiếp công dân và giải quyết đơn thư, không khoán trắng cho cấp phó hoặc cán bộ tham mưu.

Ông Tuấn cho rằng qua gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại biểu Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng, nêu ý kiến tại buổi chất vấn ẢNH: M.Q

Quy trình giải quyết được rút ngắn, nhiều vụ việc đơn giản được xử lý ngay từ cơ sở góp phần khôi phục quyền và lợi ích chính đáng của công dân, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Tuy nhiên, qua hoạt động giám sát, đại biểu cho rằng, công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là yêu cầu giải quyết kịp thời chưa được bảo đảm.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng việc quản lý công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư còn bất cập do thiếu cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất, gây khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc.

Một số địa phương còn lúng túng trong xác định thẩm quyền nên việc xử lý đơn thư còn lòng vòng, thiếu chính xác.

Đại biểu Lương Công Tuấn cho rằng khi cấp huyện không còn thực hiện chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn bộ vụ việc phát sinh đều tập trung về cấp xã. Nhưng đội ngũ tham mưu ở cấp xã mỏng, chỉ có 1 vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm còn hạn chế, đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Từ thực trạng trên, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng thành phố cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu số thống nhất, kết nối liên thông giữa các cấp chính quyền để thuận lợi trong quản lý, theo dõi tiến độ xử lý và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Buổi tiếp công dân mới đây do ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chủ trì ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cùng với đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy đầy đủ trách nhiệm trong tiếp công dân và giải quyết đơn thư, không "khoán trắng" cho cấp phó hoặc cán bộ tham mưu, xem đây là nhiệm vụ trực tiếp gắn với uy tín của chính quyền và niềm tin của nhân dân.

Đại biểu Lương Công Tuấn kiến nghị, thành phố tăng cường nguồn nhân lực cho cấp xã bằng việc bổ sung 1 công chức tham mưu công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư tại các xã, phường, nhất là những địa bàn có nhiều dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Cùng quan điểm này, đại biểu Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, cho rằng cần làm rõ các nguyên nhân cốt lõi và quyết liệt các giải pháp xử lý đơn thư từ gốc rễ vấn đề mới có thể rút giảm lượng đơn thư. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thi công dự án tồn đọng, kéo dài... vốn là nguyên nhân phát sinh đơn thư.