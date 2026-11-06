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    Công an Đà Nẵng bắt 2 bị can lừa bán đất 'ma' tại dự án Diamond

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Phó tổng giám đốc và trưởng phòng kinh doanh lập dự án bất động sản 'ma' mang tên Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond, chào bán đất cho nhiều khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng.

    Ngày 6.11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Kiều Trinh (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh) và Nguyễn Xuân Hiệp (Trưởng phòng Kinh doanh của công ty) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Công an Đà Nẵng bắt 2 bị can lừa bán đất 'ma' tại dự án Diamond- Ảnh 1.

    Nguyễn Xuân Hiệp, Võ Thị Kiều Trinh (thứ 2 và 3, từ trái sang) bị điều tra liên quan dự án bất động sản "ma" Diamond

    ẢNH: CTV

    Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã lập dự án không có thật mang tên "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond", sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

    Bằng thủ đoạn trên, số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được cơ quan điều tra xác định hơn 430 tỉ đồng. 

    Vụ án nằm trong quá trình đấu tranh với các doanh nghiệp núp bóng đầu tư dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong nhân dân. 

    Trước đó, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh, xử lý loại tội phạm này.

    Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: những khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

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