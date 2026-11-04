Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trong căn biệt thự ở Đà Nẵng

Tối 4.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, làm rõ nhóm 13 người nước ngoài tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tại một căn biệt thự thuộc khu đô thị R.V (phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng).

Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra căn biệt thự, phát hiện nhóm 13 người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo qua mạng ẢNH: CTV

Trước đó, từ thông tin về những dấu hiệu nghi vấn tại căn biệt thự do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 28.10, lực lượng công an kiểm tra căn biệt thự, phát hiện 13 người nước ngoài đang sử dụng máy tính và nhiều phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định X.Z (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động. A.A.P (25 tuổi, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý, phân công công việc cho 10 người Indonesia còn lại. H.S (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm và phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Bỏ 60.000 USD lập cơ sở lừa đảo

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 27.8, X.Z nhập cảnh Việt Nam từ Trung Quốc, sau đó đến thành phố Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Đến ngày 9.9, X.Z thuê căn biệt thự tại khu đô thị R.V, lắp đặt internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động.

X.Z còn tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, trực tiếp đón về biệt thự, bố trí ăn ở, và thu giữ hộ chiếu. Tổng chi phí thuê nhân sự, mua sắm thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản và duy trì hoạt động khoảng 60.000 USD.

Để thúc đẩy hoạt động, X.Z hứa trả lương 700 USD/tháng/người, thưởng chuyên cần 200 USD; đồng thời phạt từ 400 - 1.000 USD nếu nhân viên không đạt doanh thu. Những nhóm đạt doanh thu từ 10.000 USD trở lên được thưởng từ 5 - 13% doanh thu.

Từ ngày 1.10, các nhân viên được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người, dưới sự điều hành của A.A.P. Nhóm này sử dụng WhatsApp và Telegram để tiếp cận khách hàng, nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh nữ giới nhằm tạo dựng quan hệ tình cảm, lòng tin với các nạn nhân là người Indonesia.

Sau đó, các nghi phạm dụ dỗ nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Có thành viên tiếp cận khoảng 50 khách hàng mỗi ngày.

Thủ đoạn của nhóm này là cho nạn nhân nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng ở những lần nạp tiền nhỏ ban đầu. Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, sau đó đưa ra nhiều lý do yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống để ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tiếp nhận và luân chuyển tiền, X.Z thiết lập 2 nhóm Telegram riêng biệt, một nhóm cung cấp tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ nạn nhân, nhóm còn lại thực hiện chuyển tiền hoàn trả nhằm tạo lòng tin.

A.A.P đóng vai trò trung gian, cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên, tiếp nhận chứng từ giao dịch và báo cáo trực tiếp cho X.Z.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ. Những người chưa rõ danh tính sử dụng công cụ tự động trên Telegram để quy đổi đồng rupiah sang tiền điện tử USDT. Cuối ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT và chuyển về địa chỉ ví điện tử do X.Z cung cấp, với mức phí giao dịch 3% trên tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ lừa đảo theo quy định pháp luật.