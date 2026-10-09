Quốc Thiên hóa 'chiến binh' trong concert riêng tại Hà Nội

Concert của Quốc Thiên dự kiến diễn ra ngày 29.11 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội), sau thành công của chuỗi concert mang thương hiệu cá nhân của nam ca sĩ từng thu hút hàng ngàn khán giả.

Skynote - The Reflection Day 2 tiếp nối hành trình âm nhạc Quốc Thiên đã xây dựng trong những năm gần đây, đặc biệt sau dấu ấn tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngay khi vừa công bố, thông tin về concert của Quốc Thiên đã trở thành từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội. Dù danh tính các khách mời hiện vẫn đang được giữ kín nhưng concert được hứa sẽ mang đến các màu sắc âm nhạc khác nhau cùng những màn kết hợp đáng mong đợi trên sân khấu.

Quốc Thiên chia sẻ về concert tại Hà Nội

Với tên gọi Skynote - The Reflection Day 2, đêm nhạc sẽ đưa khán giả đi qua phần ít được nhìn thấy nhất của một người nghệ sĩ: những va vấp, những lần thay đổi và những lựa chọn đã làm nên phiên bản Quốc Thiên của hiện tại. "Reflection, sự phản chiếu, là tinh thần xuyên suốt của chương trình. Một tấm gương không tô vẽ, cũng không né tránh và trước tấm gương ấy, Quốc Thiên đối diện với những chặng đường đã qua bằng sự chân thành của một nghệ sĩ lâu năm trong nghề, không cần chứng minh điều gì nữa", nam ca sĩ bộc bạch.

Quốc Thiên sẽ hóa thân thành "chiến binh" trong live concert sắp tới Ảnh: NVCC

Trong chương trình, Quốc Thiên sẽ xuất hiện với dáng vẻ của một chiến binh sau hành trình dài đi qua sóng gió, từng đối diện với thử thách đến từ bên ngoài, và cả những cuộc chiến diễn ra bên trong chính mình: nỗi sợ, sự hoài nghi, những tổn thương và giới hạn của bản thân. Theo đó, tấm khiên là biểu tượng xuyên suốt của concert. "Nó không để phòng vệ, mà đại diện cho những giá trị đã đồng hành và gìn giữ Quốc Thiên suốt hành trình làm nghề: tình yêu dành cho âm nhạc, sự bền bỉ, lòng biết ơn và tình cảm của khán giả…", nam ca sĩ chia sẻ.

"Gương để nhìn lại, khiên để bước tiếp, và sau tất cả, điều còn lại là một trái tim nguyên vẹn. Với Quốc Thiên, điều đáng quý không phải là đã chiến thắng bao nhiêu lần, mà là vẫn giữ được một trái tim đủ vẹn nguyên để tiếp tục tin, tiếp tục yêu và tiếp tục đi về phía trước", anh nói thêm.

Vì thế, Skynote - The Reflection Day 2 không chỉ là câu chuyện của riêng Quốc Thiên, mà còn là sự phản chiếu của những tâm hồn từng thất bại, từng vụn vỡ nhưng vẫn chọn đứng lên và tiếp tục hành trình của mình.

Con đường sự nghiệp của nam ca sĩ 9X

Quốc Thiên sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là quán quân Vietnam Idol 2008, ghi dấu ấn với chất giọng nam trầm ấm, nội lực nhưng từng khá lận đận trên hành trình khẳng định mình.

Để có được chỗ đứng như hiện tại, quán quân Vietnam Idol 2008 cũng đã phải "vượt ngàn chông gai" Ảnh: NVCC

Bước ngoặt trong sự nghiệp gần 20 năm ca hát của nam ca sĩ là khi anh tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai vào năm 2024 và cũng là năm anh bắt đầu xây dựng thương hiệu concert riêng với Skynote - Thiên thanh, kỷ niệm 16 năm ca hát. Hai đêm diễn tại Hà Nội và Đà Lạt thu hút hơn 8.000 khán giả, được đề cử giải Cống hiến 2025 ở hạng mục Chương trình của năm. Một năm sau, Skynote 2025 - The Reflection nâng quy mô lên 10.000 khán giả tại TP.HCM…

Tên tuổi quán quân Vietnam Idol 2008 bắt đầu khởi sắc từ năm 2020 với loạt ca khúc thu hút triệu lượt xem như Ai chung tình được mãi, Ngày mai người ta lấy chồng, Sợ yêu… và đặc biệt trở nên đắt show với lượng người hâm mộ đông đảo từ khi tham gia show truyền hình thực tế và biểu diễn ở loạt concert Anh trai vượt ngàn chông gai.