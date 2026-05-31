Quốc Trường tiết lộ từng mượn đồ, xin xỏ để được đi ké sự kiện

Quốc Trường mượn đồ để đi sự kiện

Trong vài năm gần đây, Quốc Trường là gương mặt quen thuộc ở lĩnh vực điện ảnh. Nam diễn viên 8X thường được đạo diễn tin tưởng giao cho những vai soái ca, tổng tài và có nội tâm khá phức tạp. Mặc dù không được đào tạo trường lớp bài bản, Quốc Trường vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ nét diễn chân thật và giàu cảm xúc.

Quốc Trường từng muốn bỏ nghề

Theo Quốc Trường, việc tham gia cuộc thi Ngôi sao ngày mai do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức vào năm 2009 là vì anh muốn được lên TP.HCM chơi và để biết không khí ở thành phố lớn náo nhiệt ra sao. Sau cuộc thi này, anh bắt đầu được các đạo diễn chú ý và trao cho cơ hội tham gia các dự án phim. Tuy sở hữu ngoại hình điển trai nhưng trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường vẫn là cái tên mờ nhạt dù nhận được không ít vai chính ở phim truyền hình.

Quốc Trường thừa nhận từng muốn bỏ nghề, chuyển hướng sang kinh doanh vì không thể vụt sáng thành sao. "Lúc được mời đóng phim Về nhà đi con, tôi đang muốn phát triển quán mì của mình ở miền Bắc, nhưng nếu ra đó vài tháng mà không có công việc gì khác thì cũng rảnh quá, sợ đối tác lại rủ ăn nhậu. Hãng VFC cũng nói với tôi vai Vũ là vai nhỏ trong một tuyến chính nên tôi nghĩ mình dư thời gian để làm. Vì vậy, tôi chuẩn bị đồ đạc cũng sơ sài, tôi vừa quay vừa mua đồ thêm. Khi phim phát được 20 tập thì hiệu ứng bùng nổ, tôi cũng bất ngờ và tự hỏi mình đã nổi tiếng rồi sao. Ngày xưa, trong cả cuộc đời làm nghề tôi chưa bao giờ được mời đi sự kiện, toàn là mình xin đi để có mặt trên báo mà còn bị đăng nhầm tên. Tôi cũng quê và buồn lắm. Còn sau bộ phim này là tôi được người ta bỏ tiền để mời đi sự kiện luôn", nam diễn viên quê Cần Thơ kể.

Quốc Trường thay đổi cái nhìn về Ngọc Trinh sau khi tiếp xúc trực tiếp

Bên cạnh đó, Quốc Trường còn tâm sự thời chưa nổi tiếng anh sẵn sàng mượn đồ, xin ké sự kiện để được xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Đôi lúc, nam chính Ốc mượn hồn chạnh lòng vì bạn bè cùng thời nổi tiếng hơn mình.

Anh kể lại: "Ngày xưa không có phim điện ảnh nào mà tôi không đi casting nhưng không bao giờ đậu. Đến nỗi trợ lý nói rằng tôi không nên đi casting nữa vì nghe đồn rằng mấy nhà phát hành lớn nhận xét gương mặt của tôi không đóng phim chiếu rạp được và chỉ phù hợp với truyền hình. Tôi còn nghe nhiều thông tin khiến mình muốn bỏ nghề lắm". Trải qua nhiều thăng trầm, Quốc Trường cho rằng giai đoạn đó ông trời thử thách lòng kiên nhẫn và yêu nghề của mình. Ngoài ra, Quốc Trường tự nhận mình là người sống tiết kiệm, thay vì dùng tiền cát sê làm truyền thông thì anh gửi về cho gia đình trả nợ và xây nhà cho mẹ.

Quốc Trường buồn vì bị nhận xét không có gương mặt điện ảnh

Quốc Trường hạnh phúc vì sau nhiều nỗ lực, anh trở thành cái tên được săn đón

Chia sẻ với MC Nguyên Khang về lý do không tiếp tục đóng phim truyền hình, Quốc Trường thẳng thắn cho biết công việc kinh doanh của mình ở thị trường miền Bắc và một số nơi khác đã ổn định nên anh chỉ tập trung việc điều hành công ty.

"Bây giờ, tôi chủ yếu điều hành hội đồng quản trị, thời gian của tôi không quá bận rộn nhưng lại bị lắt nhắt nên không thể tham gia bộ phim kéo dài 3, 4 tháng. Nếu có những bộ phim hot thì có thể kéo dài 6 tháng và mình không đáp ứng được, mình sẽ làm mất thời gian của diễn viên khác", nam diễn viên 38 tuổi tâm sự.

Nói thêm về Ngọc Trinh, Quốc Trường nhận xét cô là người dễ thương, hòa đồng và gần gũi. Từ những tương tác trong những livestream bán hàng, anh và Ngọc Trinh nhận được sự ủng hộ cũng như "đẩy thuyền" từ khán giả.