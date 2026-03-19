Quốc Trường: Tôi đi với ai, đứng cạnh cô gái nào cũng bị đồn hẹn hò

Chiều 18.3, nhà sản xuất phim Một thời ta đã yêu có buổi giao lưu, giới thiệu dự án với truyền thông. Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa cùng dàn diễn viên Quỳnh Thy, Quốc Trường, Quốc Huy, Lê Khanh, Phát Đạt, Ngọc Nga, Ngọc Bội, Phạm Thành An, Trương Quốc Anh...

Quốc Trường mong mọi người bớt 'đồn' chuyện hẹn hò

Dự án do Quỳnh Thy đầu tư sản xuất, đóng nữ chính, Nguyễn Xuân Nghĩa đạo diễn. Hai diễn viên Quốc Trường và Quốc Huy đảm nhận vai nam chính trong phim. Tại sự kiện, Quốc Trường thẳng thắn nói về việc thường xuyên vướng tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn nữ.

Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không hiểu vì lý do gì, mà mình đi với ai, đứng với cô gái nào, kể cả chụp hình quảng cáo thôi mà cũng bị đồn. Tôi thấy nhiều diễn viên cũng giống mình, tương tác tốt với bạn diễn mà chỉ có mình bị đồn thổi. Tôi nghĩ có lẽ mình đang độc thân, luống tuổi mà chưa có gia đình nên mọi người mong chờ. Họ thấy tôi đứng với ai, ăn với ai cũng đồn. Tôi thì không sao nhưng thấy tội nghiệp cho những cô gái bị đồn, mong mọi người bớt 'đồn' lại. Còn khi nào có tin vui chính thức thì tôi sẽ thông báo".

Khi đóng cặp với Quỳnh Thy, nam diễn viên duy trì việc nhắn tin mỗi ngày để nuôi dưỡng cảm xúc, giúp hai người thể hiện sự gần gũi một cách tự nhiên trên màn ảnh Ảnh: ĐPCC

Theo Quốc Trường, việc anh thường được nhận xét có tương tác ăn ý với bạn diễn là vì đã có nhiều trải nghiệm sống. Nam diễn viên cho biết anh tự lập từ nhỏ, đi kiếm tiền từ năm lớp 5 và có 17 năm lập nghiệp tại TP.HCM. Trải qua nhiều môi trường, từ kinh doanh đến làm phim, mỗi chặng đường đều cho anh những bài học và kỹ năng riêng, giúp anh trở nên cởi mở, hòa đồng, dễ tạo thiện cảm với người đối diện.

Diễn viên Về nhà đi con nói anh luôn chủ động kết nối với tất cả bạn diễn để xây dựng sự thân mật và tin tưởng khi vào vai. Dù là ngôi sao nổi tiếng hay gương mặt mới, anh đều cố gắng giữ không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng, xem đó là nền tảng để tạo nên sự ăn ý trên màn ảnh. Nam diễn viên 8X cho biết với những bạn diễn đã "cứng nghề", anh gần như không phải lo lắng nhiều vì chỉ cần vào cảnh quay là cả hai có thể bắt nhịp và hoàn thành tốt vai diễn. Ngược lại, với những gương mặt mới, Quốc Trường chủ động tương tác nhiều hơn ngoài đời. Anh thường trêu đùa, nhắn tin, trò chuyện để tạo sự thân quen trước khi bước vào các cảnh quay tình cảm.

"Như trong phim này, đạo diễn bắt tôi và Quỳnh Thy nhắn tin qua lại rất nhiều, trò chuyện mỗi ngày như những người yêu, người bạn tri kỷ để khi lên phim phải thân mật như thật. Anh Nghĩa rất khó tính, tỉ mỉ. Tôi đã làm việc cùng trên dưới 20 đạo diễn và anh ấy là 1 trong 3 đạo diễn khó tính nhất tôi từng gặp", Quốc Trường kể.

Quốc Trường, Quỳnh Thy và Quốc Huy đảm nhận vai chính trong phim Một thời ta đã yêu Ảnh: ĐPCC

Quỳnh Thy không đặt nặng chuyện kinh doanh khi làm phim

Dự án Một thời ta đã yêu cũng đánh dấu sự trở lại của Quỳnh Thy sau nhiều năm sang Mỹ sinh sống và làm việc. Nữ diễn viên dồn nhiều tâm huyết cho phim khi đảm nhận vai trò đầu tư, sản xuất, tham gia các khâu hậu kỳ. Quỳnh Thy cho biết cô không đặt nặng chuyện kinh doanh trong phim này. Đây là tác phẩm tâm huyết và cô tin vào tài năng của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa nên chọn đầu tư dự án phim.

"Đây là lần đầu tiên đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa và Quỳnh Thy về Việt Nam làm phim. Có nhiều anh chị thắc mắc vì sao Quỳnh Thy kiêm nhiệm hai vai trò, lý do đầu tiên vẫn là tình yêu với điện ảnh, và muốn hỗ trợ anh Nghĩa đưa một 'đứa con tinh thần' rất tâm huyết của anh đến với khán giả Việt Nam. Trong giai đoạn tiền kỳ của phim, Quỳnh Thy cũng nhận được sự hỗ trợ, cổ vũ của các anh chị tiền bối, nên cũng quyết định đảm nhận luôn vai nữ chính", cô chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa (thứ 3 từ phải sang) cùng dàn diễn diễn viên góp mặt trong dự án Một thời ta đã yêu Ảnh: ĐPCC

Phim Một thời ta đã yêu được ghi hình tại vùng biển Phú Yên với nhiều bối cảnh hoài cổ, quy tụ dàn diễn viên Quỳnh Thy, Quốc Huy, Quốc Trường, NSƯT Thành Lộc, NSND Lê Khanh, Lãnh Thanh, Ngọc Nga, Phát Đạt... dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 15.5 tới.