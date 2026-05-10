Quốc Việt tiếp lửa hàng nghìn thí sinh tại ngày hội tuyển sinh Nutifood 2026

Người hùng U.23 Việt Nam Quốc Việt giao lưu với các em nhỏ tại ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 ảnh: Linh Nhi

Thầy Giôm của Công Phượng, Lý Đức tuyển học trò cho Nutifood

Trong 2 ngày 9 và 10.5, Học viện bóng đá Nutifood chính thức khởi động "Ngày hội bóng đá nhí 2026", cùng thầy Giôm tuyển sinh khóa 4 tại sân vận động Thanh Trì (TP.Hà Nội), thu hút hàng nghìn thí sinh nhí cùng phụ huynh thủ đô và các tỉnh lân cận đến tham gia.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên sân vận động rất sôi động với dòng người đổ về liên tục. Nhiều gia đình có mặt từ rất sớm để hoàn tất thủ tục đăng ký, chuẩn bị cho các phần kiểm tra và trải nghiệm trong ngày. Không khí háo hức hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ khi được bước vào một không gian bóng đá được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.

"Con rất hồi hộp nhưng cũng rất vui. Con rất muốn được trở thành cầu thủ nổi tiếng như chú Ronaldo, được học chung thầy với anh Công Phượng, Lý Đức", một thí sinh nhí chia sẻ trước khi bước vào phần thi.

Với nhiều em nhỏ, việc được đào tạo tại một học viện bóng đá uy tín chính là khởi đầu cho giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nơi sở thích chơi bóng không chỉ dừng lại ở niềm vui mà còn có thể trở thành một con đường nghiêm túc trong tương lai.

"Tôi tìm hiểu và được biết Học viện bóng đá Nutifood có thầy Giôm (tên thân mật của HLV Guillaume Graechen - PV), người đã đào tạo ra rất nhiều ngôi sao sân cỏ của Việt Nam. Không chỉ vậy, tại học viện, các cháu còn được học văn hóa, ngoại ngữ và chăm sóc rất tốt về dinh dưỡng.

Thầy Giôm trao đổi với các thí sinh nhí trên sân ảnh: Linh Nhi

Tôi đã đăng ký trực tuyến cách đây hơn 1 tháng và hôm nay đưa cháu đến thi tuyển trực tiếp. Nếu có cơ hội, gia đình rất yên tâm khi gửi cháu theo học tại học viện để được đào tạo trở thành cầu thủ chuyên nghiệp", anh Thành Công, phụ huynh của bé Thành Đạt đến từ Hải Phòng chia sẻ.

Theo BTC, những phần kiểm tra chuyên môn được triển khai một cách bài bản, phù hợp với lứa tuổi dưới sự hướng dẫn của HLV Guillaume Graechen, giúp BHL có cái nhìn tổng thể về khả năng vận động, kỹ thuật và tiềm năng phát triển của từng bé. Những gương mặt nổi bật được sàng lọc sẽ hội tụ tại vòng loại chung cuộc ở Gia Lai - tìm kiếm nhân tài cho khóa 4 Học viện bóng đá Nutifood.

"Chúng tôi muốn định vị Học viện bóng đá Nutifood không chỉ là nơi đào tạo kỹ thuật, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của phụ huynh trong việc rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng đam mê cho trẻ. Ngày hội này là dịp để cộng đồng cảm nhận rõ nét hoạt động của học viện trong việc xây dựng một nền tảng dinh dưỡng khoa học gắn liền với bóng đá chuyên nghiệp.

Việc kết hợp các yếu tố này ngay từ những bước đầu giúp tạo nên một môi trường phát triển toàn diện cho các ngôi sao sân cỏ trong tương lai", đại diện Học viện bóng đá Nutifood, ông Lê Nguyên Hòa - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood, cho biết.

Chuyên gia dinh dưỡng của Nutifood tư vấn cho các em nhí và phụ huynh ảnh: Linh Nhi

Ngày hội trải nghiệm bóng đá đa giác quan cho trẻ em đam mê bóng đá

Không chỉ là một buổi tuyển chọn, ngày hội mang đúng tinh thần của một không gian trải nghiệm mà nhiều gia đình đã mong đợi. Các em nhỏ lần lượt tham gia các thử thách như: zic-zac tốc độ, sút bóng…

Khu vực "Đường hầm chuyển mình" thu hút đông đảo em nhỏ khám phá mối liên hệ giữa thể chất, dinh dưỡng và hiệu suất thi đấu bằng trải nghiệm trực quan, sinh động. "Phòng lab dinh dưỡng" và "Tư vấn dinh dưỡng" nhận sự quan tâm của lượng lớn phụ huynh đưa con kiểm tra thể trạng, nghe các chuyên gia tư vấn chế độ ăn uống, phát triển thể lực phù hợp.

Ngoài ra, khu vực "Học viện dinh dưỡng" - nơi giới thiệu hành trình phát triển, mô hình đào tạo cùng những thành tích nổi bật của Học viện Bóng đá Nutifood - cũng thu hút sự chú ý của nhiều gia đình.

Sự xuất hiện của Quốc Việt - cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện cũng là lý do khiến nhiều phụ huynh và em nhỏ đến tham gia ngày hội. Không chỉ dừng lại ở việc giao lưu, người hùng U.23 Việt Nam còn động viên và chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh nhí.

Các bạn nhỏ trong phần giao lưu có thưởng ảnh: LInh nhi

Danh sách các nhóm cầu thủ nhí với chứng nhận tham dự vòng tuyển sinh chung cuộc ở Gia Lai ảnh: Linh Nhi

"Tôi cũng từng bắt đầu giấc mơ của mình từ những sân chơi như thế này. Quan trọng là các em cứ tự tin, cố gắng hết mình và giữ niềm đam mê", chân sút đang khoác áo Ninh Bình FC từng được mệnh danh là "ông vua các giải trẻ" chia sẻ.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ ngày hội, tất cả các em nhỏ còn có cơ hội tham gia lớp học bóng đá do HLV Guillaume Graechen trực tiếp hướng dẫn. Hoạt động này hướng tới việc xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông nhất, đồng thời mang đến trải nghiệm đặc biệt khi các em được tập luyện theo giáo án chuyên nghiệp trong một không gian tập thể quy mô lớn.

Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng, mà còn tạo ra một môi trường để trẻ em tiếp cận bóng đá theo cách gần gũi và thực tế hơn. Với nhiều gia đình, đây có thể chỉ là một ngày cuối tuần đáng nhớ nhưng biết đâu cũng chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn hơn của các ngôi sao sân cỏ mai sau.

Sau 2 ngày 9 - 10.5 tại TP.Hà Nội, ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 sẽ được nối tiếp vào ngày 16 - 17.5 tại TP.HCM, sau đó là vòng loại chung cuộc ở tỉnh Gia Lai. Các em nhỏ lọt vào vòng cuối cùng sẽ có 1 tuần ăn tập cùng thầy Giôm ở Hàm Rồng.