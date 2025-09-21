Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
21/09/2025 06:22 GMT+7

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30.8 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Quy định 365).

Ủy viên T.Ư phải có "sản phẩm" cụ thể

Tại tiêu chuẩn chung của cán bộ, quản lý các cấp, Quy định số 365 bổ sung nhiều điểm mới so với các quy định trước đây. Trong đó, đáng lưu ý là tại tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật đã bổ sung quy định cán bộ, quản lý các cấp không háo danh; không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, dùng mọi thủ đoạn để có chức, có quyền, có khen thưởng để được quy hoạch, bổ nhiệm. Cùng đó, quy định mới cũng bổ sung yêu cầu kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống xa hoa, thực dụng, bè phái, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Về trình độ, năng lực, Quy định 365 bổ sung yêu cầu cán bộ, quản lý các cấp phải có trình độ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, có phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề linh hoạt, hiệu quả; có tư duy nhạy bén và ra quyết định kịp thời, chính xác.

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước - Ảnh 1.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 365-QĐ/TW quy định cụ thể về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

ẢNH: GIA HÂN

Đối với các chức danh cụ thể, Quy định 365 cũng bổ sung nhiều tiêu chuẩn so với các quy định cũ. Với chức danh ủy viên T.Ư Đảng, Quy định 365 bổ sung nhiều tiêu chuẩn chi tiết so với quy định trước đây, như yêu cầu ủy viên T.Ư Đảng phải là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có kiến thức toàn diện, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có kết quả, "sản phẩm" cụ thể trong quá trình công tác…

Đối với ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quy định 365 cơ bản kế thừa các quy định hiện tại, song bổ sung yêu cầu quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quy định mới cũng bổ sung yêu cầu về năng lực xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho đất nước. Đồng thời, yêu cầu có tâm, có tầm và trách nhiệm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Với chức danh Tổng Bí thư, Quy định 365 bổ sung tiêu chí "là hạt nhân lãnh đạo" đối với chức danh Tổng Bí thư, yêu cầu có "tư duy lý luận chính trị sắc sảo" thay vì "có trình độ cao về lý luận chính trị". Quy định 365 cũng bổ sung năng lực "đổi mới, đột phá" bên cạnh tiêu chuẩn có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu, phát hiện đề xuất và quyết đoán. Cùng đó, quy định mới cũng bổ sung yêu cầu với chức danh Tổng Bí thư là năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt.

Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Quy định 365 cơ bản giữ nguyên các tiêu chuẩn cốt lõi nhưng được trình bày rõ ràng hơn.

Đối với chức danh Thường trực Ban Bí thư, so với các quy định cũ, Quy định 365 bổ sung yêu cầu "tư duy lý luận chính trị sắc sảo". Mở rộng phạm vi kiến thức cần có, không chỉ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà còn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Về yêu cầu kinh nghiệm, quy định mới giữ nguyên yêu cầu đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành T.Ư; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Quy định mới bổ sung nội dung: "trường hợp đặc biệt do T.Ư Đảng quyết định".

Đối với các chức danh Trưởng ban Đảng T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chánh văn phòng T.Ư Đảng, Quy định 365 đã cụ thể hóa và nâng cao yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Theo đó, bổ sung yêu cầu có "tư duy lý luận chính trị sắc sảo", giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Về kinh nghiệm, Quy định 365 đã có sự điều chỉnh, chỉ còn yêu cầu "đã tham gia ủy viên chính thức Ban Chấp hành T.Ư Đảng trọn một nhiệm kỳ". Đối với các chức danh này, Quy định 365 cũng bổ sung nội dung "trường hợp đặc biệt do T.Ư Đảng quyết định"…

Đánh giá cán bộ, đảng viên theo thang điểm 100

Bộ Chính trị cũng vừa ban hành Quy định số 366 -QĐ/TW ngày 30.8 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (Quy định 366).

So với quy định cũ, Quy định 366 đã mở rộng phạm vi quy định việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng theo nhiệm kỳ, hằng năm, hằng quý hoặc khi cần thiết chứ không dừng lại ở mốc "hằng năm" như trước.

Quy định 366 nhấn mạnh việc đánh giá phải dựa trên hiệu quả công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể gắn với vị trí việc làm, chức trách theo số lượng, tiến độ, chất lượng.

Quy định 366 cũng yêu cầu thực hiện đánh giá xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; kết hợp giữa tiêu chí định tính và định lượng, trong đó đặc biệt chú trọng các tiêu chí định lượng về kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Quy định 366 yêu cầu đánh giá chất lượng đối với tập thể, cá nhân được thực hiện theo khung tiêu chí chung, gồm các nhóm tiêu chí được lượng hóa kết quả trên thang điểm 100. Kết quả này là cơ sở để xếp loại chất lượng sau kiểm điểm, đánh giá.

Cụ thể, cùng với Quy định 366, Bộ Chính trị ban hành 5 phụ lục quy định chi tiết khung tiêu chí đánh giá theo thang điểm 100 cho từng nhóm đối tượng, gồm: tập thể; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện T.Ư quản lý; lãnh đạo, quản lý các cấp; cá nhân không giữ chức vụ và đảng viên không làm việc trong hệ thống chính trị. Trong đó, khung tiêu chí đánh giá chia làm 2 nhóm: nhóm tiêu chí chung (30 điểm) và nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (70 điểm).

Tin liên quan

Quy định mới về các chức danh lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước

Quy định mới về các chức danh lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 368 ngày 8.9 của Bộ Chính trị về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Khám phá thêm chủ đề

Chức danh tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Quy định số 365 cán bộ Quy định số 366 bộ chính trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận