Quy định mới về các chức danh lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước

Theo đó, Quy định số 368 ban hành danh mục vị trí chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị gồm 4 nhóm. Nhóm 1 là các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Quy định 368 của Bộ Chính trị quy định mới về các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ẢNH: GIA HÂN

Nhóm 2 là các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Nhóm 3 là các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Nhóm 4 là khung chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý.

So với quy định trước đây tại Kết luận 35 ngày 5.5.2022, Quy định 368 đã tăng thêm một nhóm chức danh. Cụ thể là tách nhóm 2 về chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận 35 thành 2 nhóm (nhóm 3 và nhóm 4).

Các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao

Theo Quy định 368 mới được ban hành, nhóm 1 gồm các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam được chia làm 2 nhóm. Nhóm một gồm lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.

Như vậy, so với quy định cũ tại Kết luận 35, nhóm chức danh lãnh đạo chủ chốt đã được bổ sung thêm chức danh Thường trực Ban Bí thư. Tại Kết luận 35, chức danh này thuộc nhóm lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tại nhóm chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Quy định 368 đã bổ sung các chức danh: chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Trưởng ban Đảng ở T.Ư; Chánh văn phòng T.Ư Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trước đó, tại Kết luận 35 không có các chức danh này trong nhóm chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Theo đó, nhóm chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam theo quy định mới gồm: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Trưởng ban Đảng ở T.Ư; Chánh văn phòng T.Ư Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng Chính phủ; Phó chủ tịch Quốc hội; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Nhóm chức danh, chức vụ diện Bộ Chính trị quản lý

Đối với nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý (nhóm 2), so với quy định cũ tại Kết luận 35, chỉ được chia thành 2 bậc thay vì 3 bậc. Cụ thể, bậc 1 bao gồm các chức danh: ủy viên T.Ư Đảng chính thức (Ủy viên T.Ư dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác); Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Phó trưởng ban đảng ở T.Ư, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng (là Ủy viên T.Ư Đảng).

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tổng thư ký, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội), Tổng Kiểm toán Nhà nước; bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; phó chủ tịch - tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam là trưởng tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; phó bí thư Đảng ủy của 4 đảng bộ trực thuộc T.Ư (các cơ quan Đảng T.Ư; Chính phủ; Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể T.Ư); phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM (là ủy viên T.Ư Đảng); Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND TP.Hà Nội, TP.HCM

Ở bậc 2, gồm: phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư (không là ủy viên T.Ư Đảng); chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam.

Nhóm chức danh, chức vụ diện Ban Bí thư quản lý

Với các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý vẫn được chia làm 3 bậc như trước đây, song được sắp xếp lại.

Cụ thể, ở bậc 1, gồm: phó trưởng ban, cơ quan Đảng ở T.Ư (không là ủy viên T.Ư Đảng); phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; phó chánh án TAND tối cao; phó viện trưởng Viện KSND tối cao; phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư; phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc; phó chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; phó tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó tổng biên tập Báo Nhân dân; Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư; phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; phó bí thư chuyên trách của 4 đảng bộ trực thuộc T.Ư.

Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư (gồm: Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam); giám đốc - tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM; trợ lý các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; phó chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư.

Ở bậc 2, gồm: trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố; thẩm phán TAND tối cao, kiểm sát viên Viện KSND tối cao; trợ lý các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bậc 3, gồm: trợ lý các chức danh: chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; trưởng ban, cơ quan Đảng T.Ư; giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng Viện KSND tối cao (không là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư); Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.