Quy định mới về xác định tình trạng nghiện ma túy

Nghị định quy định người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy tự lựa chọn một trong các cơ sở sau: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; cơ sở điều trị nghiện; cơ sở giám định pháp y tâm thần khi đăng ký với cơ quan công an cấp xã.

Đối tượng gồm người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy; người đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện đối với trường hợp chưa có giấy xác định tình trạng nghiện hoặc có giấy xác định tình trạng nghiện nhưng đã quá 6 tháng.

Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy: tại nơi tạm giữ hành chính đối với người bị tạm giữ; tại cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc địa điểm do cơ quan công an cấp xã hoặc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy đề nghị xác định...

Ngoài ra, nghị định cũng quy định rõ trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế xác định; tại nơi tạm giữ hành chính và tại địa điểm do cơ quan đề nghị thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn.

Cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy; lập bệnh án theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

Sau khi hoàn thành quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy lập phiếu kết quả thành 3 bản: 1 bản gửi cho người được xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi được xác định tình trạng nghiện ma túy; 1 bản gửi cơ quan đề nghị và 1 bản lưu hồ sơ bệnh án.

Mới nhất ngày 22.5, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, trải dài từ khu vực Tây nguyên đến các tỉnh thành phía nam, khởi tố và đưa đi cai nghiện tổng cộng 140 người.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM khởi tố 105 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp.