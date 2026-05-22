Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quy định mới về xác định tình trạng nghiện ma túy

Mai Hà
Mai Hà
22/05/2026 18:09 GMT+7

Chính phủ ban hành Nghị định số 166 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 1.7.

Nghị định quy định người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy tự lựa chọn một trong các cơ sở sau: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; cơ sở điều trị nghiện; cơ sở giám định pháp y tâm thần khi đăng ký với cơ quan công an cấp xã.

Quy định mới về xác định tình trạng nghiện ma túy - Ảnh 1.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy bắt 140 người

ẢNH: C.T.V

Đối tượng gồm người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy; người đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện đối với trường hợp chưa có giấy xác định tình trạng nghiện hoặc có giấy xác định tình trạng nghiện nhưng đã quá 6 tháng.

Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy: tại nơi tạm giữ hành chính đối với người bị tạm giữ; tại cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc địa điểm do cơ quan công an cấp xã hoặc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy đề nghị xác định...

Ngoài ra, nghị định cũng quy định rõ trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế xác định; tại nơi tạm giữ hành chính và tại địa điểm do cơ quan đề nghị thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn.

Cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy; lập bệnh án theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

Sau khi hoàn thành quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy lập phiếu kết quả thành 3 bản: 1 bản gửi cho người được xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi được xác định tình trạng nghiện ma túy; 1 bản gửi cơ quan đề nghị và 1 bản lưu hồ sơ bệnh án.

Mới nhất ngày 22.5, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, trải dài từ khu vực Tây nguyên đến các tỉnh thành phía nam, khởi tố và đưa đi cai nghiện tổng cộng 140 người.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM khởi tố 105 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 35 người đi cai nghiện bắt buộc, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp.

Tin liên quan

Từ mắt xích nhỏ, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy bắt 140 người

Từ mắt xích nhỏ, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy bắt 140 người

Lần theo "dòng chảy ma túy" từ một mắt xích nhỏ lẻ, Công an TP.HCM đã lập chiến công xuất sắc khi triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, khởi tố và đưa đi cai nghiện tổng cộng 140 người.

Đào hầm, đặt container giữa vườn cây để 'nuôi' người nghiện ma túy

Khám phá thêm chủ đề

nghiện ma túy tội phạm ma túy công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận