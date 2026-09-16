Quy hoạch Cần Thơ: 'Sân bay về hướng Trần Đề thì khách giảm nữa'

Ngày 16.9, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cho hồ sơ Dự thảo quy hoạch thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đối với lãnh đạo các sở ngành, chuyên gia, nhà khoa học lĩnh vực giáo dục, kinh tế, môi trường…

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh ĐBSCL, góp ý xây dựng dự thảo quy hoạch ẢNH: THANH DUY

Góp ý tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh ĐBSCL, cho rằng hình dung sau quy hoạch (theo dự thảo mới nhất - PV), Cần Thơ vẫn chưa có nhiều sự khác biệt, tuy có điểm nhấn nhưng không có sự táo bạo. "Như vậy, liệu chúng ta có trở thành đô thị tầm cỡ quốc tế về sông nước, sinh thái không", ông Lam băn khoăn.

Một trong những nguyên nhân được đưa ra là vì không gian phát triển trong quy hoạch định hướng phân tán thay vì hội tụ. Cụ thể, liên danh tư vấn đưa mô hình phát triển không gian gồm 2 cực, 2 hành lang theo hướng Đông - Tây, 3 hành lang theo hướng Bắc - Nam cùng với các trung tâm khu vực phục vụ cho các tiểu vùng. Ông Lam nhận xét: "Theo tôi, 1 hay 2 đô thị lớn đã là giải quyết được vấn đề. Chúng ta sẽ tập trung người dân và nguồn lực để phát triển thì hay hơn".

Lĩnh vực hạ tầng cũng cần làm rõ thêm nhiều việc. Về đường bộ, cần thiết xác định cụ thể trong quy hoạch các trục đường huyết mạch để giải quyết bài toán giao thông, vì đây là vấn đề lớn của thành phố.

Ông Lam minh chứng: "Trong 1 - 2 năm nữa thành phố chúng ta sẽ giống như TP.HCM. Hiện mỗi lần kẹt xe khoảng 30 phút và đang tăng dần, đến cuối năm chắc khoảng 1 tiếng. Tôi nói vui vui là đi hết cả nước, chỉ có Cần Thơ là duy nhất chưa có đường dành riêng cho ô tô, xe cứ chạy lung tung hết".

Trung tâm thành phố Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Đại biểu này cũng lo lắng đến phương án bố trí thêm sân bay ven biển, kết nối vào đường ra cảng biển Trần Đề. Bởi sân bay thì chỉ chủ yếu giải quyết cho 2 vấn đề là vận chuyển hành khách và hàng hóa, cái nào gần trung tâm thì có lợi hơn mà địa danh được nhắc tới khá xa.

Về sân bay Cần Thơ hiện hữu, ông Lam cho rằng, lượng khách đang giảm dần nhưng không phải do chất lượng dở, mà vì vấn đề gắn kết giao thông giữa ĐBSCL với TP.HCM đã tốt hơn. Trước đậy, người dân ở Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp... về Cần Thơ thì nay lên TP.HCM nhiều hơn, nên lượng khách giảm một nửa cũng là chia sẻ được.

Ông Lam nhận định, nếu chuyển dịch sân bay về hướng Trần Đề thì hành khách ở ĐBSCL sẽ giảm nữa. Dù có đường tốt hơn nhưng không ai đi về đó. Mặt khác, đặc trưng của vùng là hàng hóa khối lượng nặng (tôm cá, thủy sản, vật liệu xây dựng). "Nếu đặt sân bay ở Trần Đề thì phải giải quyết được hàng hóa ở vùng này. Nếu chưa thì chúng ta bàn việc này trong 20, 30 năm nữa", ông Lam nói thêm.

Đề cập đến lĩnh vực logistics, đại diện VCCI cảm thấy khó hiểu khi không thấy Trung tâm chế biến hàng nông sản của ĐBSCL xuất hiện trong quy hoạch, dù trước đó đã nằm trong quy hoạch vùng.

Ngoài lĩnh vực này, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất hàng hóa cũng rất cần những cảng cạn, những trung tâm logistics tập trung. Vấn đề đã được đề cập nhiều trong các hội thảo, hội nghị, song trong quy hoạch cũng không được như kỳ vọng. "Phải đặt ra là Cần Thơ khác hoàn toàn với 5 tỉnh còn lại của ĐBSCL, đó là trung tâm logistics. Không giải quyết logistics thì tôi xin thưa về kinh tế Cần Thơ khó phát triển lắm", ông Lam bộc bạch.