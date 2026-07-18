Quy tắc '1-2-10' giúp giảm mỏi mắt khi nhìn màn hình là gì?

Màn hình hiện diện khắp nơi trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, từ máy tính xách tay, điện thoại, máy tính bảng cho đến TV. Để bảo vệ sức khỏe mắt, việc theo dõi thời gian sử dụng màn hình theo quy tắc 20-20-20 (cứ sau 20 phút sử dụng màn hình điện tử hoặc đọc sách, hãy rời mắt khỏi thiết bị và nhìn vào một vật cách xa 20 feet (tương đương khoảng 6 mét) trong vòng 20 giây để cơ mắt được thư giãn) là rất quan trọng.

Tuy nhiên, tư thế ngồi và đứng khi nhìn vào màn hình cũng không kém phần quan trọng. Lúc này, một quy tắc được đưa ra là "1-2-10" nhằm khuyến cáo người dùng giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng các thiết bị khác nhau: 30 cm (1 foot) với điện thoại, 60 cm (2 feet) với màn hình máy tính và 3 mét (10 feet) với TV.

Quy tắc 1-2-10 hữu ích trong bối cảnh người dùng ngày càng nhìn nhiều vào màn hình như hiện nay ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Mặc dù quy tắc này có thể thay đổi tùy thuộc kích thước và tỷ lệ màn hình, nó vẫn là một hướng dẫn hữu ích cho người sử dụng, đặc biệt cho trẻ em, từ đó giúp mọi người nhận thức được việc không ngồi quá gần TV hay giữ điện thoại quá gần mặt.

Tầm quan trọng của quy tắc 1-2-10

Mục tiêu của quy tắc 1-2-10 là ngăn ngừa mỏi cơ mắt, hay còn gọi là suy nhược thị giác, có thể dẫn đến đau đầu và nhìn mờ tạm thời. Khi tập trung vào màn hình, chúng ta thường chớp mắt ít hơn, gây khô mắt. Việc duy trì góc nhìn tốt và khoảng cách phù hợp sẽ giúp giảm bớt căng thẳng cho mắt. Kết hợp quy tắc này với quy tắc 20-20-20 sẽ giúp bảo vệ sức khỏe mắt tốt hơn.

Cũng lưu ý rằng, trong khi quy tắc 1-2-10 được coi là tiêu chuẩn công thái học, nó không phải lúc nào cũng chính xác cho mọi tình huống. Tùy thuộc vào loại màn hình và điều kiện ánh sáng, góc nhìn tối ưu có thể thay đổi. Ví dụ, màn hình cong có thể yêu cầu điều chỉnh khoảng cách và chiều cao để có trải nghiệm xem tốt nhất. Đối với máy tính xách tay, việc điều chỉnh góc để tránh ánh nắng trực tiếp cũng quan trọng.

Tóm lại, việc tuân thủ quy tắc 1-2-10 và điều chỉnh tư thế khi sử dụng màn hình sẽ giúp bảo vệ sức khỏe mắt và nâng cao trải nghiệm sử dụng thiết bị.