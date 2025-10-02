Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ra mắt 2 ấn phẩm chuyên khoa da liễu: Dấu ấn học thuật, thực hành lâm sàng

N.P
N.P
02/10/2025 17:07 GMT+7

Chiều 2.10, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da đã tổ chức lễ ra mắt hai công trình học thuật chuyên sâu 'Bệnh da bọng nước tự miễn'; 'Thủ thuật và Phẫu thuật trong chuyên ngành da liễu'.

Buổi lễ có sự hiện diện của Đại diện Đại học Y Dược TP.HCM, Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, các chuyên gia đầu ngành, giảng viên, học viên và sinh viên y khoa. Đây không chỉ là sự kiện công bố 2 ấn phẩm mới, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực không ngừng của Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da trong việc kết nối nghiên cứu, đào tạo và thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên ngành da liễu Việt Nam.

RA MẮT HAI ẤN PHẨM CHUYÊN KHOA DA LIỄU: DẤU ẤN HỌC THUẬT VÀ THỰC HÀNH LÂM SÀNG - Ảnh 1.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc phát biểu khai mạc buổi lễ ra mắt sách

Ảnh: BVCC

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh: "Lễ ra mắt 2 ấn phẩm ngày hôm nay không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn là minh chứng cho tinh thần hợp tác, chia sẻ tri thức và sự tận tụy của đội ngũ giảng viên, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, góp phần chuẩn hóa đào tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và tối ưu hóa kết quả điều trị. Chúng tôi tin rằng 2 cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích, đồng hành cùng các thế hệ bác sĩ và học viên y khoa chuyên ngành da liễu và các chuyên ngành liên quan trong quá trình nâng cao kỹ năng lâm sàng".

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhìn lại hành trình biên soạn đầy tâm huyết của tập thể tác giả. Sau gần 2 năm làm việc miệt mài, cuốn "Thủ thuật và Phẫu thuật trong chuyên ngành da liễu" chính thức ra đời với dung lượng 744 trang in màu, minh họa bằng hệ thống hình ảnh lâm sàng trực quan. Sách quy tụ sự đóng góp của 32 thầy cô và đồng nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như da liễu, tạo hình thẩm mỹ, giải phẫu học, tai mũi họng, ung bướu, chấn thương chỉnh hình, ngoại khoa và điều dưỡng. Nội dung cuốn sách hệ thống toàn diện các thủ thuật và phẫu thuật, từ những kỹ thuật cơ bản như sinh thiết da, xử trí sẹo lồi, rạch, khâu da, đến những kỹ thuật chuyên sâu như ghép da, cấy tóc, cấy mỡ tự thân. Không chỉ dừng lại ở thao tác kỹ thuật, tác phẩm còn nhấn mạnh các nguyên tắc an toàn, tư vấn người bệnh và cá thể hóa điều trị, đây là yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả thực hành lâm sàng.

RA MẮT HAI ẤN PHẨM CHUYÊN KHOA DA LIỄU: DẤU ẤN HỌC THUẬT VÀ THỰC HÀNH LÂM SÀNG - Ảnh 2.

Tọa đàm giao lưu của tác giả Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Thái Vân Thanh và khách mời

Ảnh: BVCC

Song song với đó, cuốn "Bệnh da bọng nước tự miễn" là kết quả của hơn 4 năm biên soạn công phu, quy tụ 11 tác giả đến từ các chuyên ngành da liễu, giải phẫu bệnh và điều dưỡng. Tác phẩm dài 296 trang in màu, tập trung khai thác sâu nhóm bệnh hiếm gặp nhưng có tiên lượng nặng như pemphigus, pemphigoid bọng nước, viêm da dạng herpes hay bệnh IgA thành dải. Nội dung được trình bày từ cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, tiêu chuẩn chẩn đoán cho đến những phác đồ điều trị cập nhật, đồng thời giới thiệu các tiến bộ mới trong nghiên cứu thuốc và quản lý người bệnh. Đây là tài liệu chuyên khảo toàn diện, không chỉ hữu ích cho bác sĩ chuyên khoa mà còn khơi gợi niềm đam mê học tập, nghiên cứu cho học viên và sinh viên y khoa.

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, chủ biên của 2 cuốn sách bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại chặng đường đầy thử thách để đi đến ngày hôm nay: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho đồng nghiệp và học viên một nguồn tài liệu chuẩn mực, vừa cập nhật vừa thực tiễn. 2 ấn phẩm này sẽ là hành trang đồng hành cùng bác sĩ và sinh viên y khoa trong quá trình học tập và thực hành, đồng thời là minh chứng cho tinh thần hợp tác liên chuyên khoa, hướng đến mục tiêu chung: nâng cao chất lượng chăm sóc và đưa da liễu Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế".

