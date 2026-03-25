Ra mắt cuốn sách của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về thế hệ trẻ

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ .

Kim chỉ nam soi đường cho tuổi trẻ

Cuốn sách tập hợp những bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về công tác thanh niên. Tác phẩm khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng, đặt niềm tin tuyệt đối vào vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuốn sách khơi dậy khát vọng cống hiến, bản lĩnh và ý chí tự lực, tự cường của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Cuốn sách được ra mắt vào dịp kỷ niệm 95 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ẢNH: BTC

Đây là kim chỉ nam giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử , nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo nhà xuất bản, sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đặt niềm tin vào thanh niên, lực lượng nòng cốt, là chủ nhân tương lai của đất nước. Những lời căn dặn tâm huyết và định hướng chiến lược của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về giáo dục, rèn luyện thanh niên đến nay vẫn giữ nguyên giá trị thời sự và sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong bối cảnh đất nước đứng trước những cơ hội và thách thức mới, tư tưởng ấy tiếp tục là kim chỉ nam soi đường cho tuổi trẻ vững bước trên con đường cách mạng.

Bài học thực tiễn cho thế hệ trẻ

Cuốn sách Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về hệ thống hóa tư tưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn mà còn đúc kết những bài học thực tiễn quý báu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trước hết, là tinh thần tiên phong, xung kích, kế thừa truyền thống các phong trào hành động cách mạng để vững vàng đi đầu trong sự nghiệp và xây dựng Tổ quốc.

Cuốn sách khẳng định yêu cầu cấp thiết về việc kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội giúp thanh niên xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, trước những thách thức của hội nhập quốc tế. Đồng thời, tác phẩm cũng nhấn mạnh việc tu dưỡng đạo đức cách mạng song hành với nâng cao năng lực tri thức là nền tảng cốt lõi để mỗi cá nhân đóng góp tích cực hiệu quả cho xã hội.

Thế hệ trẻ không chỉ nuôi dưỡng nhiệt huyết mà còn không ngừng tự hoàn thiện, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới với khát vọng dấn thân và sáng tạo vô tận. Đây chính là kim chỉ nam để tuổi trẻ hiện thực hóa sứ mệnh lịch sử, đưa đất nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Tác phẩm không chỉ là tài liệu lý luận giá trị mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Những giá trị tư tưởng sâu sắc của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn chính là hành trang quý báu để thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng, khẳng định vai trò lực lượng quyết định tương lai dân tộc.