Ra mắt dự án 'Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt'

An Khang Group phối hợp cùng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường triển khai Dự án "Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt" để tư vấn sức khỏe cộng đồng ẢNH: TRẦN HÙNG

Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe cộng đồng khi tỷ lệ các bệnh không lây nhiễm có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy các yếu tố như môi trường sống, nguồn nước sinh hoạt, dinh dưỡng và lối sống có tác động trực tiếp đến chất lượng sức khỏe và tuổi thọ của người dân. Nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, An Khang Group phối hợp cùng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường triển khai Dự án"Hành trình nâng tầm sức khỏe Việt" như một chương trình hành động thiết thực.

Dự án được triển khai trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2026 - 2028 với mục tiêu lan tỏa kiến thức khoa học, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động và hỗ trợ người dân tiếp cận các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt - một trong những yếu tố nền tảng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng mạng lưới điểm tư vấn và trải nghiệm tại nhiều địa phương trên cả nước; triển khai các hoạt động khảo sát, kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt; tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn sức khỏe cộng đồng; đồng thời kết nối đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên và cộng tác viên nhằm đưa kiến thức khoa học và các giải pháp thực tiễn đến gần hơn với người dân.

Điểm đặc biệt của dự án là sự kết hợp giữa nền tảng nghiên cứu khoa học và hoạt động triển khai thực tiễn tại cộng đồng. Trong đó, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường giữ vai trò định hướng khoa học, nghiên cứu và bảo đảm tính chuyên môn; An Khang Group là đơn vị tổ chức triển khai, kết nối hệ thống và đưa các chương trình,hoạt động của dự án đến với người dân trên phạm vi rộng. Thông qua dự án, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường và An Khang Group kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về vai trò của môi trường sống và chất lượng nguồn nước đối với sức khỏe, từ đó góp phần giảm thiểu nguy cơ bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững.