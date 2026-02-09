Ra mắt sách Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain

Sách Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain được ra đời trong bối cảnh Chính phủ đã xác định đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và có vị thế quốc tế trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và khai thác công nghệ blockchain.

Cụ thể, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng 20 thương hiệu blockchain uy tín về nền tảng, sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ chuỗi khối trong khu vực; duy trì vận hành tối thiểu 3 trung tâm hoặc đặc khu thử nghiệm về blockchain tại các thành phố lớn để hình thành mạng lưới quốc gia; có đại diện nằm trong Bảng xếp hạng nhóm 10 cơ sở đào tạo và nghiên cứu về chuỗi khối dẫn đầu trong khu vực châu Á.

Lễ ra mắt Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain ẢNH: CTV

HBA cam kết đồng hành cùng Chính phủ phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực blockchain, không chỉ riêng nhân lực trong lĩnh vực công nghệ mà còn là các ngành nghề khác như tiếp thị, tài chính, kinh tế… Chính vì thế Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain là cuốn sách đầu tiên trên thị trường được thiết kế cho độc giả trong nước và đơn giản hóa các thuật ngữ sử dụng trong công nghệ blockchain giúp công nghệ này tiếp cận được nhiều người hơn.

Tại sự kiện, HBA cũng ký kết biên bản ghi nhớ "Phổ cập tài sản số cho 500.000 sinh viên tại TP.HCM" với MEXC Ventures. Theo thỏa thuận, HBA và MEXC Ventures sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông và phát hành ấn phẩm chuyên môn, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực tiếp cận công nghệ Blockchain cho thế hệ trẻ.

Cuốn sách được thiết kế đơn giản hóa các thuật ngữ sử dụng trong công nghệ blockchain ẢNH: CTV

Cũng theo HBA, sự kiện ra mắt sách là một trong 5 sự kiện trong năm 2026 của đơn vị này phổ cập đúng và đủ kiến thức blockchain đến sinh viên, người đi làm và các nhà nghiên cứu đang sinh sống, học tập và làm việc TP.HCM. “Nhân lực là nền tảng quan trọng trong việc phát triển của bất cứ ngành nghề nào. Đó là lý do chúng tôi tập trung đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng để ngày càng đưa các kiến thức đúng về blockchain cho nhiều người hơn. Với lợi thế về lực lượng lao động trẻ, tài năng chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có lợi thế trong kỷ nguyên blockchain”, ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký HBA nói.

Theo TS Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, với một thị trường đang sôi động như Việt Nam, cẩm nang này sẽ là một đóng góp thiết thực vào việc phổ cập tri thức số đến đông đảo quần chúng nhân dân. Chúng tôi tin rằng, các tác giả và đội ngũ biên tập nội dung đã hết sức cân nhắc, lựa chọn những khái niệm, ứng dụng cụ thể trong mối liên hệ với thị trường trong nước.