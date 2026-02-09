Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Ra mắt sách Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain

Mai Phương
Mai Phương
09/02/2026 15:47 GMT+7

Chi hội Blockchain TP.HCM (HBA) trực thuộc Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM vừa ra mắt sách “Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain”.

Sách Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain được ra đời trong bối cảnh Chính phủ đã xác định đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và có vị thế quốc tế trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và khai thác công nghệ blockchain.

Cụ thể, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng 20 thương hiệu blockchain uy tín về nền tảng, sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ chuỗi khối trong khu vực; duy trì vận hành tối thiểu 3 trung tâm hoặc đặc khu thử nghiệm về blockchain tại các thành phố lớn để hình thành mạng lưới quốc gia; có đại diện nằm trong Bảng xếp hạng nhóm 10 cơ sở đào tạo và nghiên cứu về chuỗi khối dẫn đầu trong khu vực châu Á.

Ra mắt sách Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain - Ảnh 1.

Lễ ra mắt Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain

ẢNH: CTV

HBA cam kết đồng hành cùng Chính phủ phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực blockchain, không chỉ riêng nhân lực trong lĩnh vực công nghệ mà còn là các ngành nghề khác như tiếp thị, tài chính, kinh tế… Chính vì thế Cẩm nang ứng dụng công nghệ Blockchain là cuốn sách đầu tiên trên thị trường được thiết kế cho độc giả trong nước và đơn giản hóa các thuật ngữ sử dụng trong công nghệ blockchain giúp công nghệ này tiếp cận được nhiều người hơn.

Tại sự kiện, HBA cũng ký kết biên bản ghi nhớ "Phổ cập tài sản số cho 500.000 sinh viên tại TP.HCM" với MEXC Ventures. Theo thỏa thuận, HBA và MEXC Ventures sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông và phát hành ấn phẩm chuyên môn, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực tiếp cận công nghệ Blockchain cho thế hệ trẻ. 

Ra mắt sách Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain - Ảnh 2.

Cuốn sách được thiết kế đơn giản hóa các thuật ngữ sử dụng trong công nghệ blockchain

ẢNH: CTV

Cũng theo HBA, sự kiện ra mắt sách là một trong 5 sự kiện trong năm 2026 của đơn vị này phổ cập đúng và đủ kiến thức blockchain đến sinh viên, người đi làm và các nhà nghiên cứu đang sinh sống, học tập và làm việc TP.HCM. “Nhân lực là nền tảng quan trọng trong việc phát triển của bất cứ ngành nghề nào. Đó là lý do chúng tôi tập trung đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng để ngày càng đưa các kiến thức đúng về blockchain cho nhiều người hơn. Với lợi thế về lực lượng lao động trẻ, tài năng chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có lợi thế trong kỷ nguyên blockchain”, ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký HBA nói.

Theo TS Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, với một thị trường đang sôi động như Việt Nam, cẩm nang này sẽ là một đóng góp thiết thực vào việc phổ cập tri thức số đến đông đảo quần chúng nhân dân. Chúng tôi tin rằng, các tác giả và đội ngũ biên tập nội dung đã hết sức cân nhắc, lựa chọn những khái niệm, ứng dụng cụ thể trong mối liên hệ với thị trường trong nước. 

Tin liên quan

7 doanh nghiệp nộp hồ sơ, Việt Nam sắp có sàn giao dịch tài sản mã hóa

7 doanh nghiệp nộp hồ sơ, Việt Nam sắp có sàn giao dịch tài sản mã hóa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai các biện pháp, phấn đấu trước ngày 10.2 đưa vào vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Khám phá thêm chủ đề

blockchain Cẩm nang công nghệ chuyển đổi số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận