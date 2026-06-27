Ra mắt Trung tâm Ươm mầm hiền tài tại Việt Nam

Được định vị là "mảnh đất" bồi đắp nhân cách, HITA đặt tại số 11A Nguyễn Văn Kỉnh (P.Cát Lái, TP.HCM) là thành quả hành trình hơn 12 năm miệt mài nghiên cứu và đúc kết của Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực. Tại đây, phương pháp học tập thông minh, siêu trí nhớ hay sơ đồ tư duy chỉ là công cụ; mục đích tối thượng là dùng những công cụ đó để rèn luyện tinh thần tự học, sự tự tin và lòng trắc ẩn cho trẻ em.

Lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục VN, Kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong và khách mời thực hiện nghi thức khai trương HITA Ảnh: Quỳnh Trân

"Chúng tôi không muốn tạo ra những "cỗ máy ghi nhớ". Chúng tôi khao khát ươm mầm những hiền tài. Trí tuệ có thể giúp các em đi nhanh, nhưng nền tảng đạo đức, lòng biết ơn và sự tử tế mới giúp các em đi xa và hạnh phúc. Khi "Đức" đã bén rễ đủ sâu, "Trí" sẽ tự khắc tỏa sáng để phụng sự xã hội", ông Nguyễn Phùng Phong chia sẻ.

Tối 27.6 tại website chính thức của Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới (WMC) 2026 cũng mở cổng đăng ký toàn cầu chào đón các vận động viên siêu trí tuệ đến từ khắp năm châu. Qua địa chỉ https://wmc35.com, đây không chỉ là cổng ghi danh, mà còn là trung tâm dữ liệu cập nhật liên tục mọi diễn biến, luật thi đấu và kết nối cộng đồng thể thao trí tuệ toàn cầu. Sau thành công của mùa giải 2025 với gần 300 vận động viên đến từ 24 quốc gia tham dự, VN tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách đăng cai WMC 2026.