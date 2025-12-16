'Rất đặc biệt, rất đáng nhớ': Nhà vô địch nói về Siêu trí nhớ 2025 ở Việt Nam

Khép lại 3 ngày thi đấu tại giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025), vận động viên trí nhớ 16 tuổi người Mông Cổ Naranzul Otgon-Ulaan giành chiến thắng chung cuộc. Cô bé bày tỏ đây là khoảnh khắc rất đặc biệt trong đời và lời cảm ơn đến ban tổ chức vì đã giúp giấc mơ của mình trở thành hiện thực.

Chân dung nhà vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025

Naranzul bày tỏ: "Tôi rất vui và biết ơn khi tiếp tục giữ danh hiệu vô địch Siêu trí nhớ cho Mông Cổ. Ngay lúc này, tôi rất nhớ gia đình, đặc biệt là người cha của mình".

Naranzul Otgon-Ulaan bắt đầu luyện tập môn thể thao tuệ nhớ từ năm 14 tuổi. Để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong năm ở Việt Nam lần này, cô bé đã tập luyện chăm chỉ trong suốt 2 tháng qua.

Naranzul Otgon-Ulaan (giữa) giành nhiều huy chương và cúp nhà vô địch Ảnh: Phạm Hữu

Những ngày thông thường Naranzul Otgon-Ulaan chỉ tập luyện từ 2 - 3 giờ. Tuy nhiên, trước cuộc thi quan trọng này, cô bé đã "dồn lực" lên 10 giờ/ngày, kéo dài từ 6 - 19 giờ. Naranzul Otgon-Ulaan tập trung lần lượt các bộ môn theo quy tắc, sử dụng các phương pháp luyện tập trí nhớ của Mông Cổ để cải thiện sức mạnh não bộ.

Chia sẻ về những khó khăn, Naranzul Otgon-Ulaan tiết lộ, môn Chọn từ ngẫu nhiên từng là thử thách khó với cô. Tuy nhiên, chính cảm hứng từ môn thể thao trí tuệ đã giúp cô có động lực "hoàn thiện bộ não".

Sau ngôi vị cao nhất mà Naranzul giành được, vận động viên đồng hương vận động viên Erdenegerel Ganzorig (lứa tuổi thanh thiếu niên từ 13-17 tuổi) đứng thứ 2 chung cuộc.

Một nhân tố trẻ cũng rất đặc biệt năm nay đó là tuyển thủ Vishvaa Rajakumar (22 tuổi), người Ấn Độ. Chàng sinh viên đã giành được 5 HCV vàng, 2 HCB bạc, 1 HCĐ trong tổng 10 môn của phần thi Siêu trí nhớ, nhóm tuổi người lớn (18 - 59 tuổi).

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 3 bên phải) cùng các trọng tài, đại diện ban tổ chức trao giải cho 3 tuyển thủ chiến thắng chung cuộc Ảnh: Phan Diệp

Với thành tích này, Vishvaa giành vị trí thứ 3 chung cuộc, sau 2 tuyển thủ người Mông Cổ. Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh nói: "Tôi có chút nuối tiếc vì tôi chỉ cách người về nhì 25 điểm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui về thành tích chung cuộc giải đấu của mình".

Trước cuộc thi, anh đã dự đoán rằng cô bé Naranzul Otgon-Ulaan đội Mông Cổ sẽ giành vô địch nên không quá ngạc nhiên về kết quả này. Về bản thân, anh cho biết đã cố gắng hết sức.

Chiến thắng không chỉ gọi tên những người trẻ tuổi

Một cây đại thụ trí nhớ của Đức năm nay đã 64 tuổi cũng có mặt ở Việt Nam. Người đó chính là ông Gunther Karsten. Ông Gunther vô địch Siêu trí nhớ Đức 7 lần, từ 1998 - 2004. Năm 2007, ông là nhà vô địch thế giới với nhiều kỷ lục, trong đó, kỷ lục nhớ 1.949 chữ số/giờ được giữ tới 2009. Ông Gunther còn là á quân thế giới vào năm 2001, 2005 và 2006; vô địch Đồng đội thế giới cùng với đội tuyển Đức năm 2005 và 2006.

Năm nay, ông Gunther Karsten nhận được 10 HCV trong 10 môn thi của nội dung Siêu trí nhớ và chiến thắng chung cuộc nhóm người cao tuổi (trên 60).

Vợ chồng ông Gunther Karsten sẽ có chuyến du lịch đảo Phú Quốc sau cuộc thi Ảnh: Phan Diệp

Với 7 lần vô địch quốc gia Siêu trí nhớ của Đức, sự có mặt của ông tại Việt Nam năm nay minh chứng cho sự nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ. Những ngày qua, ông Gunther luôn thể hiện sự tập trung cao độ trong và cả ngoài phòng thi.

"Thật tuyệt vời. Tôi rất thích cảm giác chiến thắng. Đây là một giải đấu rất quan trọng. Cuộc thi năm nay chúng tôi dùng laptop để thi. Tôi làm bài tốt và thích hơn là việc thi trên giấy vì tôi có thể nhìn thấy được kết quả ngay lập tức mà không có lỗi", ông Gunther chia sẻ với PV Thanh Niên.

Hẹn gặp Việt Nam tại Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 35

Đến Việt Nam mừng chiến thắng cùng ông Gunther là người vợ thân yêu. Ông cho biết, vợ chồng ông sẽ ở lại Việt Nam vài ngày và đến đảo Phú Quốc du lịch. Trước đây, ông đã đến Hà Nội, lần này là TP.HCM và tiếp theo là tham quan hòn đảo. "Việt Nam có phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon và người dân rất thân thiện", ông Gunther nói.

Các thí sinh và trọng tài, khách mời quốc tế ấn tượng về đất nước Việt Nam, mong chờ gặp lại vào giải đấu sang năm Ảnh: Trịnh Minh Triết

Anh Vishvaa nhận định, giải đấu năm nay được tổ chức ở Việt Nam tiên phong cho việc dùng máy tính để làm bài khiến anh thấy thuận tiện hơn. Trước cuộc thi, anh cũng đã tập luyện trên máy tính và cảm thấy rất dễ dàng.

Nhờ giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025 lần này mà anh có dịp đến với Việt Nam. Vì thế, sau cuộc thi, anh Vishvaa sẽ ở lại TP.HCM tham quan một vài ngày.

"Năm sau, Việt Nam tiếp tục đăng cai giải đấu này một lần nữa và tôi sẽ chiến thắng. Hẹn gặp lại những người bạn và đất nước Việt Nam xinh đẹp", anh Vishvaa nói.

Giải đấu được tổ chức bởi Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực dưới sự giám sát của Hội đồng trọng tài quốc tế (GOMSA) và được Báo Thanh Niên và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) bảo trợ truyền thông. Giải đấu năm nay được tổ chức và vận hành trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm tuyệt đối tính chính trực, công bằng, minh bạch và sáng tạo bằng công nghệ Real-time (SuperMe).



