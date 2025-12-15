Tuyển Việt Nam xếp thứ 4 thế giới tại giải vô địch Siêu trí nhớ 2025

Trong 3 ngày giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) diễn ra ở TP.HCM, Việt Nam trở thành điểm hội tụ tinh hoa trí tuệ, quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban tổ chức giải đã công bố top 5 đội tuyển Siêu trí nhớ các nước có thành tích cao nhất. Đứng đầu là đội tuyển Mông Cổ, hạng nhì là đội tuyển Australia, hạng ba là Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam đứng hạng 4 chung cuộc và đội Algeria giành hạng 5.

Đặng Ngọc Phương Trinh giành HCV môn Nhớ hình ảnh trừu tượng trong phần thi Siêu trí nhớ Ảnh: Trịnh Minh Triết

Cụ thể, giải chung cuộc nội dung Siêu trí nhớ gồm, giải nhất thuộc về vận động viên Mông Cổ - Naranzul Otgon - Ulaan. Cô gái cũng giành giải nhất nhóm tuổi thanh thiếu niên (13 - 17 tuổi) trong phần thi Siêu trí nhớ. Giải nhì chung cuộc cũng thuộc về người Mông Cổ - Erdenegerel Ganzorig. Giải 3 chung cuộc thuộc về vận động viên Ấn Độ - Vishal Rajkumar. Anh Vishal Rajkumar đồng thời giành giải nhất lứa tuổi người lớn (18 - 59 tuổi).



2 thí sinh trên 60 tuổi của Việt Nam xuất sắc giành giải nhì và 3 nhóm tuổi trên 60 Ảnh: Trịnh Minh Triết

Ở lứa tuổi người cao tuổi (trên 60), ông Gunther Karsten - người Đức nhận được 10 HCV trong 10 môn thi của phần thi Siêu trí nhớ, giành giải nhất lứa tuổi. Giải nhì thuộc về ông Nghiêm Tuấn Nghĩa và giải ba là bà Đàm Thảo Minh.

Tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh đạt 1 HCV ở môn Nhớ hình ảnh trừu tượng và 1 HCĐ môn Nhớ sự kiện lịch sử. Ở nhóm tuổi trẻ em (dưới 12 tuổi) Mông Cổ là đội có nhiều huy chương nhất.

Phần thi Đọc nhanh, Việt Nam giành 1 giải nhì, 2 giải ba. Phần thi Sơ đồ tư duy, Việt Nam giành nhiều huy chương trong từng môn, từng nhóm tuổi. Chung cuộc chiếm trọn 3 ngôi vị giải nhất, nhì, ba.

Chuyển giao công nghệ Real-time (SuperMe)

Giải đấu năm nay được tổ chức và vận hành trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm tuyệt đối tính chính trực, công bằng, minh bạch và sáng tạo bằng công nghệ Real-time (SuperMe).

Phần mềm luyện tập Siêu trí nhớ – SuperMe và phương pháp Ươm mầm Hiền tài – HITA được WMC chọn làm đối tác chiến lược. Tại buổi lễ, các quốc gia như Mỹ, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Malaysia, Ba Lan và Algeria cùng ông Đàm Đức Anh – Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ươm mầm Hiền tài đã thực hiện ký kết hợp tác quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế trong phần thi Sơ đồ tư duy Ảnh: Trịnh Minh Triết

Đây là một bước tiến quan trọng đánh dấu sự hợp tác trí tuệ toàn cầu trong tương lai. Qua đó cho thấy Việt Nam không chỉ đăng cai tổ chức mà còn đóng góp giá trị học thuật, phương pháp đào tạo cho cộng đồng trí tuệ toàn cầu.

Buổi lễ cũng trao chứng nhận quốc tế Master of Memory cho những thí sinh đạt chuẩn quốc tế. Đây là sự ghi nhận chính thức của Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới đối với năng lực, sự kiên trì và tinh thần thi đấu nghiêm túc của các vận động viên.

Đoàn Mông Cổ giành được 78 huy chương Ảnh: Trịnh Minh Triết

Buổi lễ cũng là dịp ra mắt cúp luân lưu chính thức của giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới mang tên The Eternal Mind Trophy - Cúp Trí tuệ vĩnh cửu. Chiếc cúp được chế tác độc bản tại Việt Nam bởi Louis Diamond Jewelry, mang hình tượng bộ não con người - biểu trưng cho trí tuệ vô hạn và khả năng sáng tạo không ngừng của nhân loại.

Từ năm nay, chiếc cúp sẽ được luân chuyển qua các quốc gia đăng cai, trở thành biểu tượng của quyền đăng cai, trách nhiệm gìn giữ di sản trí tuệ và sự kết nối xuyên biên giới của cộng đồng thể thao trí tuệ.

Việt nam tiếp tục đăng cai giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 35

Theo thông lệ, sau mỗi mùa giải, quyền đăng cai sẽ được chuyển giao cho quốc gia tiếp theo nhằm lan tỏa tinh thần thể thao trí tuệ trên toàn cầu. Trước khi chính thức khép lại giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34, Giáo sư Marek Kasperski thực hiện nghi thức chuyển giao và xác nhận quyền đăng cai năm sau cho Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục giành quyền đăng cai giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2026 Ảnh: Trịnh Minh Triết

Ban tổ chức xướng tên vinh danh của Hội đồng thể thao trí tuệ thế giới cho nhà báo Lê Công Sơn (Báo Thanh Niên, ngoài cùng bên trái) vì những đóng góp to lớn và xuất sắc cho sự phát triển của cuộc thi trong nhiều năm qua Ảnh: Trịnh Minh Triết

Giáo sư Marek Kasperski - Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới đánh giá cao chủ nhà Việt Nam trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về chuyên môn, công tác trọng tài, cơ sở vật chất và việc điều hành giải đấu. Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới cho rằng giải đấu được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, thể hiện tinh thần hiếu khách và tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển thể thao trí tuệ.

TS Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi chia sẻ: "Với sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, tinh thần hiếu khách, chất lượng chuyên môn đạt chuẩn mực quốc tế và những dấu ấn sâu đậm để lại trong lòng bạn bè năm châu, Việt Nam đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới. Chúng tôi cũng gửi lời cám ơn sâu sắc đến tổ trọng tài quốc tế, các vận động viên. Hẹn gặp lại các bạn tại Việt Nam, trong giải đấu năm 2026".

Giải đấu được tổ chức bởi Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực dưới sự giám sát của Hội đồng trọng tài quốc tế (GOMSA) và được Báo Thanh Niên và Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) bảo trợ truyền thông. Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới (WMC) được sáng lập năm 1991 bởi Tony Buzan và Raymond Keene. WMC là giải đấu lâu đời và uy tín nhất thế giới về siêu trí nhớ. Giải đấu nhằm tôn vinh khả năng giới hạn của não bộ con người và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trí tuệ toàn cầu.



