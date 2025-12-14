Hậu trường chấm thi Siêu trí nhớ 2025: Đề thi ra ngẫu nhiên, điểm số được tính thế nào?

Quy trình chấm thi Siêu trí nhớ 2025 ra sao?

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships – WMC 2025) đang thu hút sự quan tâm khi lần đầu tiên toàn bộ quy trình ra đề thi, thi và chấm điểm được vận hành bằng công nghệ, góp phần thiết lập những chuẩn mực mới về tính minh bạch, công bằng trong các giải đấu trí tuệ quốc tế.

Theo ban tổ chức, đề thi của các môn Siêu trí nhớ được tạo ngẫu nhiên ngay trước giờ thi. Toàn bộ quá trình ra đề được thực hiện trên phần mềm chuyên dụng, đồng thời được ghi hình và lưu trữ đầy đủ nhằm bảo đảm tính xác thực và tránh mọi tranh cãi phát sinh sau giải đấu.

Bà Võ Thị Thái Vượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển sáng tạo sơ đồ tư duy và bản quyền Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết quy trình thi Siêu trí nhớ năm nay có nhiều điểm khác biệt so với các mùa giải trước. Theo đó, tất cả các môn thi đều được tổ chức trên nền tảng công nghệ, đánh dấu bước ngoặt khi Việt Nam tiên phong ứng dụng chấm thi thời gian thực (Real-time) vào hệ thống giải đấu trí tuệ quốc tế.

Cụ thể, bài thi được mã hóa hoàn toàn bằng phần mềm, bao gồm cả công thức chấm điểm. Trước mỗi môn thi, ban tổ chức mời những khách mời quan trọng của chương trình trực tiếp tham gia ra đề. Dữ liệu tham chiếu để ra đề đã được hệ thống chuẩn bị sẵn, người ra đề chỉ cần lựa chọn ngẫu nhiên các thông số để hoàn thiện bộ đề trong thời gian ngắn.

"Đề thi được ra ngay tại chỗ, ngay trước khi môn thi bắt đầu, nên không có bất kỳ sự chuẩn bị hay can thiệp nào từ trước", bà Vượng cho biết.

Sau khi hoàn tất, bộ đề được tổng hợp trên máy tính, in ra để lưu trữ và được ghi lại toàn bộ màn hình thao tác của người ra đề. Người ra đề sẽ kiểm tra, xác nhận, ký tên và chuyển đề cho trọng tài trưởng. Chỉ sau khi trọng tài trưởng xác nhận đầy đủ chữ ký, bộ đề mới chính thức được sử dụng cho môn thi.

Ở khâu chấm điểm, đề thi được tích hợp sẵn trên hệ thống máy tính của thí sinh. Phần mềm tự động quản lý thời gian ghi nhớ, thời gian làm bài và chấm điểm. Khi hết thời gian làm bài, kết quả được hiển thị ngay lập tức để thí sinh theo dõi. Thí sinh có quyền phản hồi hoặc yêu cầu phúc khảo. Trong trường hợp đó, ban trọng tài sẽ xem xét lại bài thi và trọng tài trưởng là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Với quy trình tổ chức chặt chẽ và ứng dụng công nghệ toàn diện, Giải vô địch Siêu trí nhớ 2025 không chỉ tìm ra những nhà vô địch xứng đáng mà còn góp phần nâng cao chuẩn mực tổ chức, minh bạch và công bằng cho các giải đấu Thể thao Trí tuệ trong tương lai.

Còn quy trình chấm thi Sơ đồ tư duy ra sao?

Đối với môn Sơ đồ tư duy, giải đấu gồm ba nội dung chính: nghe và tóm tắt, đọc và tóm tắt và sáng tạo theo chủ đề. Ở phần thi sáng tạo, trưởng ban trọng tài sẽ chọn ngẫu nhiên một trong 10 chủ đề do Hội đồng thế giới chuẩn bị sẵn. Thí sinh chỉ nhận một từ khóa và xây dựng sơ đồ tư duy dựa trên trải nghiệm, vốn sống cá nhân.

Theo bà Vượng, Sơ đồ tư duy là phương pháp học tập và ghi chép phù hợp với nguyên tắc hoạt động của não bộ giúp cho học sinh học nhanh nhớ lâu. Dù hình thức trình bày có thể khác nhau, nhưng điều quan trọng là thí sinh phải thể hiện được đầy đủ nội dung, logic và đáp ứng các tiêu chí chuyên môn.

Bài thi Sơ đồ tư duy được chấm theo 23 tiêu chí cụ thể, với tổng điểm tối đa 170 điểm/bài. Mỗi bài thi có ít nhất hai trọng tài chấm độc lập, sau đó hội ý để thống nhất kết quả. Trong trường hợp còn ý kiến khác biệt, các trọng tài phải giải trình quan điểm chuyên môn, nếu vẫn chưa đạt được sự thống nhất, trọng tài trưởng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.